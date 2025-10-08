'बिग बॉस 19' में कप्तानी के लिए घमासान! तान्या-मालती बनीं मोटिवेशनल स्पीकर, कंटेस्टेंट्स को दिखाया 'आईना'

बिग बॉस के घर में इस हफ्ते नया तूफान आने वाला है, जो एक बार फिर दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देगा. बिग बॉस के सीजन 19 में जहां हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है, वहीं आने वाले एपिसोड में कुछ धमाकेदार होगा. जियो हॉटस्टार ने अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो जारी किया है. प्रोमो के मुताबिक, बिग बॉस घरवालों को कैप्टेंसी टास्क देंगे और इसे दिलचस्प बनाने के लिए तान्या मित्तल और मालती चाहर को मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर नियुक्त करेंगे. इन दोनों को अपनी समझ से घरवालों का सामना करना होगा और उनके गेम से पर्दा उठाना होगा. दोनों बारी-बारी से हर कंटेस्टेंट को आईना दिखाने का काम करेंगी.

प्रोमो में दिखाया गया है कि तान्या मित्तल अमाल मलिक से कहती हैं, 'तुम एक-एक दिन को काटने की तरह जी रहे हो.' वहीं मृदुल तिवारी के लिए तान्या कहती हैं, 'तुम हम जैसा बनने की कोशिश में खुद को खो चुके हो.'दूसरी ओर, मालती चाहर ने नेहल चुडासमा को चेताया- 'आप थोड़े मतलबी हो और झूठ बोलते हो.' वहीं जब अशनूर की बारी आई तो उन्होंने उनसे कहा- 'आप थोड़ी जिद्दी और मतलबी हो.'

ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ. इसके बाद बारी आई अभिषेक बजाज की. उन्होंने मालती से पूछा, 'मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझसे न भिड़ें?' इस पर मालती जवाब देते हुए कहती है, 'लोग तुमसे नहीं भिड़ेंगे तो तुम जाकर उनसे भिड़ने लगोगे.'' प्रोमो के आखिर में तान्या मित्तल ने गौरव खन्ना से कहा, ''परफेक्ट बनने की होड़ में कोई भी तुमसे जुड़ ही नहीं पा रहा.' इसके पलटवार में गौरव ने चेतावनी देते हुए कहा, ''अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, मौसम अब बिगड़ने वाला है.''

बता दें कि घर में बीते एपिसोड में हुए नॉमिनेशन टास्क ने शो की हवा बदल दी. इस टास्क में बसीर अली, मृदुल तिवारी, जीशान कादरी, नीलम गिरी, प्रणित मोरे और अशनूर कौर को बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया गया. दर्शकों के लिए यह एक बड़ा झटका था.