Bigg Boss 19 से बाहर होते ही बसीर अली ने खोली घर की पोल, सभी कंटेस्टेंट्स को लेकर कही एक बात

पिछले वीकेंड बिग बॉस 19 से कंटेस्टेंट बसीर अली और नेहल चुडासमा बाहर हो गए, जिससे कई दर्शक हैरान रह गए. बसीर ने अब अपने एलिमिनेशन पर रिएक्शन दिया है और कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि वे फिनाले तक पहुंचेंगे और टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में शामिल होंगे. उन्होंने यह भी बताया कि वे शो में सभी से निराश हैं. कलर्स टीवी की इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पोस्ट किए गए एक AMA सेशन में, जब बसीर से शो में उनके पूरे सफर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "जरूर (मुस्कुराते हुए). मुझे उम्मीद थी कि मैं कम से कम फिनाले में पहुंच जाऊंगा... टॉप 5, टॉप 6. यह साफ था कि वे मुझे कभी जीतने नहीं देंगे, ट्रॉफी नहीं उठाने देंगे."

उन्होंने आगे कहा, "क्योंकि मैं शो के लिए थोड़ा ज्यादा था. मेरी ईमानदारी, मेरा ऑरा, मेरी पर्सनैलिटी शायद इस सीजन के दूसरे कंटेस्टेंट्स की तुलना में थोड़ा ज़्यादा थी."

For the first time after his eviction, Baseer Ali shared his thoughts. He feels he is in the wrong season and that the other contestants didn't match his aura. He also said that after the physical tasks stopped coming, his game went down.



Watch this 👇#BaseerAli #BaseerBob… pic.twitter.com/48qsWnaQJU — Digital News Hub (@digital_newshub) October 27, 2025

जब उनसे पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया, तो बसीर ने कहा, "किसी ने नहीं" और जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी ने उन्हें सबसे ज्यादा निराश किया, तो उन्होंने कहा, "सबने". उन्होंने उन फैन्स के लिए भी अपना प्यार जाहिर किया जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और उनसे उनके एविक्शन से निराश न होने की अपील की.

एविक्शन के बारे में

वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान, बसीर अली और नेहल चुडासमा रियलिटी शो से बाहर हो गए. प्रणित मोरे, गौरव खन्ना, नेहल और बसीर खतरे के दायरे में थे. गौरव और प्रणित बच गए, लेकिन बाकी सभी शो से बाहर हो गए. एविक्शन से सलमान भी हैरान रह गए और उन्होंने कहा, "मैं खुद भी काफी हैरान हूं. लेकिन वोटों के आधार पर, आप दोनों को सबसे कम वोट मिले हैं और इसलिए आप दोनों को घर से बाहर जाना होगा."

