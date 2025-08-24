बिग बॉस 19 में आए अनुपमा के अनुज कपाड़िया, गौरव खन्ना ने ली धांसू एंट्री

मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो बिग बॉस 19 का प्रीमियर शुरू हो चुका है और सबसे पहले शो में अशनूर कौर की एंट्री हुई. अशनूर छोटे पर्दे का पॉपुलर चेहरा है उन्होंने ना केवल टीवी बल्कि बड़े पर्दे पर भी मनमर्जियां और संजू जैसी फिल्मों में काम किया है. उनके नाम की चर्चा काफी समय से थी लेकिन किसी ने कनफर्म नहीं किया था. हालांकि पहले एपिसोड में पहली कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री लेकर अशनूर ने सभी को चौंका दिया.

अशनूर कौर की बिग बॉस में एंट्री

दूसरे नंबर पर गैंग्स ऑफ वासेपुर एक्टर और राइटर जीशान कादरी की एंट्री हुई.

जीशान कादरी बिग बॉस में

तीसरे नंबर पर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल ने एंट्री ली और आते ही बातों बातों में सलमान को बताया कि वो प्रेम रतन धन पायो टाइप की फिल्में देखती हैं.

तान्या मित्तल

चौथे नंबर पर एक जोड़ी की एंट्री हुई. ये जोड़ी है दो दोस्तों आवेज दरबार और नगमा मिराजकर की. ये दोनों डांस पार्टनर्स हैं और अब देखना होगा कि शो में ये जोड़ी सर्वाइव कर पाएगी या नहीं.

आवेज और नगमा

पांचवे नंबर पर नेहल चुडासमा की एंट्री हुई. नेहल ब्यूटी पेजेंट्स का पॉपुलर नाम हैं और हाल में मिस यूनिवर्स में भारत को रीप्रेजेंट भी कर चुकी हैं.

बिग बॉस की मेहमान बनीं नेहल

कंटेस्टेंट नंबर 6 और 7 के तौर पर अभिषेक बजाज और बसीर अली ने एंट्री ली. 9वें नंबर पर टीवी के सबसे पॉपुलर स्टार गौरव खन्ना ने एंट्री ली. लंबे समय से उनका नाम चर्चा में था और अब उन्हें देखकर तो फैन्स की एक्साइटमेंट का लेवल सातवें आसमान पर है.

धीरे धीरे जिस तरह कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ रहे हैं इस शो को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जा रही है. इस सीजन में कुछ ऐसे नाम और चेहरे हैं जो दर्शकों के बीच पहले से ही पॉपुलर हैं तो ऐसे में ये इस 19वें सीजन को खास और फायदेमंद बनाने के लिए काम आ सकते हैं.