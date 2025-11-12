बिग बॉस 19 में बेशर्मी की हदें पार, अमाल मलिक ने तान्या मित्तल से बहस करते हुए किया 'गंदा इशारा'

बिग बॉस 19 में कैप्टेंसी टास्क के दौरान अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच तीखी बहस हो गई. पहले दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड था, लेकिन अब उनकी दोस्ती में दरार आ गई है. टास्क में घर को पॉलिटिकल पार्टियों में बदला गया. गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद और शहबाज बदेशा को लीडर बनाया गया. फरहाना और तान्या ने कुनिका को, मृदुल तिवारी और प्रणित मोरे ने गौरव खन्ना को, जबकि मालती चहर और अशनूर कौर ने शहबाज की पार्टी जॉइन की. पहला राउंड गौरव खन्ना की टीम ने और दूसरा राउंड कुनिका की टीम ने जीता.

इस दौरान अमाल ने तान्या का मजाक उड़ाया कि वह खुद को सच्चा बताती हैं. घरवालों से पूछा कि अगर तान्या कैप्टेंसी के लिए खड़ी होंगी तो क्या वे सपोर्ट करेंगे. ज्यादातर ने तान्या का विरोध किया. इससे गुस्साई तान्या ने अमाल को सबसे बड़ा झूठा और गद्दार कहा. कैमरे के सामने तान्या ने अमाल को एक बार फिर भैया भी कह दिया.

इस पर अमाल ने वल्गर जेस्चर करते हुए कहा, “इसको लगा ये भैया बोलेगी तो मेरा दिल टूट जाएगा, पर मुझे घं* फर्क नहीं पड़ा.” कुनिका सदानंद ने उन्हें तुरंत टोका, “शी… शी अमाल, तुम ऐसे एक्शन कैसे कर सकते हो.” बाद में तान्या और फरहाना ने दोबारा जेस्चर करने को कहा तो अमाल ने फिर किया और बोले कि अगर गलत हैं तो क्लास दे दी जाएगी. तान्या ने प्रणित से भी कनफर्म किया कि अमाल का जेस्चर गलत था लेकिन अमाल ने कहा कि उसने नहीं देखा तो वह इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता. अब देखना होगा कि ये मामला कितना तूल पकड़ता है और वीकएंड का वार तक पहुंचता भी है या नहीं.