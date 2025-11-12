विज्ञापन

बिग बॉस 19 में बेशर्मी की हदें पार, अमाल मलिक ने तान्या मित्तल से बहस करते हुए किया 'गंदा इशारा'

कैप्टनसी टास्क के दौरान अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच बातचीत थोड़ी गर्म ही नजर आई. इसी बीच अमाल ने कुछ इशारा किया जो कि टीवी पर भी नहीं दिखाया गया.

Read Time: 2 mins
Share
बिग बॉस 19 में बेशर्मी की हदें पार, अमाल मलिक ने तान्या मित्तल से बहस करते हुए किया 'गंदा इशारा'
तान्या मित्तल के दुश्मन बने अमाल मलिक
Social Media
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में कैप्टेंसी टास्क के दौरान अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच तीखी बहस हो गई. पहले दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड था, लेकिन अब उनकी दोस्ती में दरार आ गई है. टास्क में घर को पॉलिटिकल पार्टियों में बदला गया. गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद और शहबाज बदेशा को लीडर बनाया गया. फरहाना और तान्या ने कुनिका को, मृदुल तिवारी और प्रणित मोरे ने गौरव खन्ना को, जबकि मालती चहर और अशनूर कौर ने शहबाज की पार्टी जॉइन की. पहला राउंड गौरव खन्ना की टीम ने और दूसरा राउंड कुनिका की टीम ने जीता.

इस दौरान अमाल ने तान्या का मजाक उड़ाया कि वह खुद को सच्चा बताती हैं. घरवालों से पूछा कि अगर तान्या कैप्टेंसी के लिए खड़ी होंगी तो क्या वे सपोर्ट करेंगे. ज्यादातर ने तान्या का विरोध किया. इससे गुस्साई तान्या ने अमाल को सबसे बड़ा झूठा और गद्दार कहा. कैमरे के सामने तान्या ने अमाल को एक बार फिर भैया भी कह दिया.

इस पर अमाल ने वल्गर जेस्चर करते हुए कहा, “इसको लगा ये भैया बोलेगी तो मेरा दिल टूट जाएगा, पर मुझे घं* फर्क नहीं पड़ा.” कुनिका सदानंद ने उन्हें तुरंत टोका, “शी… शी अमाल, तुम ऐसे एक्शन कैसे कर सकते हो.” बाद में तान्या और फरहाना ने दोबारा जेस्चर करने को कहा तो अमाल ने फिर किया और बोले कि अगर गलत हैं तो क्लास दे दी जाएगी. तान्या ने प्रणित से भी कनफर्म किया कि अमाल का जेस्चर गलत था लेकिन अमाल ने कहा कि उसने नहीं देखा तो वह इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता. अब देखना होगा कि ये मामला कितना तूल पकड़ता है और वीकएंड का वार तक पहुंचता भी है या नहीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tanya Mittal Call Amaal Malik Bhaiya, Amaal Malik Vulgar Gusture To Tanya Mittal, Tanya Mittal Amaal Malik Fight, Tanya Mittal, Amaal Mallik Vulgar Gesture
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com