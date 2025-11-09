दूसरा बच्चा लड़का चाहिए या लड़की ? भारती सिंह ने किया खुलासा

कॉमेडियन भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया के साथ अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. इस कपल ने सोशल मीडिया पर भारती की दूसरी प्रेगनेंसी की खुशखबरी शेयर की. इसके कुछ दिनों बाद भारती ने हाल ही में बताया कि अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें कितना लाड़-प्यार मिल रहा है. एक इंटरव्यू में कॉमेडियन ने यह भी बताया कि उनके बेटे लक्ष्य को सबसे पहले उनकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला. इसके अलावा, भारती ने यह भी कहा कि वह प्रार्थना करती हैं कि उनका दूसरा बच्चा एक बच्ची हो. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में, भारती ने कबूल किया कि वह अपने दूसरे बच्चे के रूप में एक बच्ची चाहती हैं. कॉमेडियन ने अपनी इस इच्छा के पीछे का कारण भी बताया.

भारती ने कहा, "हमें बहुत लोगों ने बोला था कि आप बाहर घूमने गए थे, आप जेंडर चेक करवा लो लेकिन मुझे ये चाहिए था ना घर वालों को. मैं तो ये ही दुआ करती हूं कि बेटी हो जाए. बहन भाई होने चाहिए, एक लड़की तो होनी चाहिए, पूरा घर अनुशासन में रहता है. गोला बहुत उत्साहित है."

कॉमेडियन ने अपने बेटे लक्ष्य के साथ गर्भावस्था की खबर साझा करने को भी याद किया. "हमने प्रेग्नेंसी की खबर सबसे पहले गोले को दी थी. हम उसे सोनोग्राम पर ले गए जहां उसने दिल की धड़कन सुनी. तब उसे कुछ समझ नहीं आया लेकिन अगले 2-3 सोनोग्राम में उसे बेबी काजू की तरह लगा और वह कहता है कि 'आपके पेट में काजू है'."

वर्कफ्रंट की बात करें तो भारती अगली बार लाफ्टर शेफ्स 3 में नज़र आएंगी. वह शेफ हरपाल सिंह सोखी के साथ इस पाककला रियलिटी शो की सह-मेजबानी करेंगी.