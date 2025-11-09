विज्ञापन

दूसरा बच्चा लड़का चाहिए या लड़की ? भारती सिंह ने किया खुलासा

भारती सिंह ने कहा कि वह प्रार्थना करती हैं कि उनका दूसरा बच्चा एक बच्ची हो.

Read Time: 2 mins
Share
दूसरा बच्चा लड़का चाहिए या लड़की ? भारती सिंह ने किया खुलासा
भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया के साथ अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं.
नई दिल्ली:

कॉमेडियन भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया के साथ अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. इस कपल ने सोशल मीडिया पर भारती की दूसरी प्रेगनेंसी की खुशखबरी शेयर की. इसके कुछ दिनों बाद भारती ने हाल ही में बताया कि अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें कितना लाड़-प्यार मिल रहा है. एक इंटरव्यू में कॉमेडियन ने यह भी बताया कि उनके बेटे लक्ष्य को सबसे पहले उनकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला. इसके अलावा, भारती ने यह भी कहा कि वह प्रार्थना करती हैं कि उनका दूसरा बच्चा एक बच्ची हो. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में, भारती ने कबूल किया कि वह अपने दूसरे बच्चे के रूप में एक बच्ची चाहती हैं. कॉमेडियन ने अपनी इस इच्छा के पीछे का कारण भी बताया.

भारती ने कहा, "हमें बहुत लोगों ने बोला था कि आप बाहर घूमने गए थे, आप जेंडर चेक करवा लो लेकिन मुझे ये चाहिए था ना घर वालों को. मैं तो ये ही दुआ करती हूं कि बेटी हो जाए. बहन भाई होने चाहिए, एक लड़की तो होनी चाहिए, पूरा घर अनुशासन में रहता है. गोला बहुत उत्साहित है."

कॉमेडियन ने अपने बेटे लक्ष्य के साथ गर्भावस्था की खबर साझा करने को भी याद किया. "हमने प्रेग्नेंसी की खबर सबसे पहले गोले को दी थी. हम उसे सोनोग्राम पर ले गए जहां उसने दिल की धड़कन सुनी. तब उसे कुछ समझ नहीं आया लेकिन अगले 2-3 सोनोग्राम में उसे बेबी काजू की तरह लगा और वह कहता है कि 'आपके पेट में काजू है'."

वर्कफ्रंट की बात करें तो भारती अगली बार लाफ्टर शेफ्स 3 में नज़र आएंगी. वह शेफ हरपाल सिंह सोखी के साथ इस पाककला रियलिटी शो की सह-मेजबानी करेंगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bharti Singh, Bharti Singh Pregnancy, Bharti Singh Pregnancy News, Bharti Singh Pregnant, Bharti Singh Pregnant Anchor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com