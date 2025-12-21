दूसरे बच्चे के बाद मेटर्निटी लीव पर भारती सिंह, अब लाफ्टर शेफ सीजन-3 में ये टीवी एक्टर बनेगा होस्ट

भारती सिंह और उनके पति, हर्ष लिंबाचिया, फिलहाल अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर को इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वे दूसरी बार माता-पिता बने हैं. अब यह कपल दो बेटों के मम्मी-पापा हैं. उनका बड़ा बेटा, लक्ष्य सिंह लिंबाचिया, जिसे गोला के नाम से जाना जाता है, अब बड़ा भाई बन गया है. वहीं प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो, भारती टीवी शो में अपने कॉमिक अंदाज से दर्शकों का एंटरटेन कर रही हैं. अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने से ठीक पहले भारती कॉमेडी कॉमेडी-कुकिंग शो, लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 में को-होस्ट के तौर पर काम कर रही थीं.

कौन लेगा भारती की जगह ?

फिलहाल भारती सिंह कुछ समय के लिए मैटरनिटी लीव पर हैं क्योंकि उन्होंने 19 दिसंबर, 2025 को अपने दूसरे बच्चे का वेलकम किया है. बच्चे के आने से ठीक पहले, भारती कॉमेडी-कुकिंग शो, लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 की शूटिंग कर रही थीं. उन्होंने शो में अपनी मजेदार हरकतों और रिएक्शन से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है.

फिल्मबीट की एक रिपोर्ट के मुताबिर अर्जुन बिजलानी शो में भारती की जगह लेंगे. बता दें कि अर्जुन लाफ्टर शेफ्स सीजन 1 के कंटेस्टेंट थे. रिपोर्ट के मुताबिक भारती शॉर्ट मैटरनिटी लीव पर रहेंगी, इसलिए अर्जुन टेम्परेरी तौर पर उनकी जगह लेंगे. हालांकि इसकी कोई ऑफीशियल कनफर्मेशन नहीं है. लेकिन शो से जुड़े एक सोर्स ने कहा:, "अर्जुन बिजलानी टेम्परेरी तौर पर लाफ्टर शेफ्स 3 को होस्ट करेंगे. यह एक छोटा-सा सेटलमेंट है, और भारती शो का एक अहम हिस्सा बनी रहेंगी, और उनकी वापसी पहले से ही तय है."

भारती सिंह को अपने दूसरे बच्चे की इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी

भारती सिंह ने 19 दिसंबर, 2025 को अपने दूसरे बच्चो को जन्म दिया. जबकि यह भारती की ड्यू डेट नहीं थी, और कॉमेडियन को अभी बच्चे की उम्मीद नहीं थी. वह कॉमेडी-कुकिंग शो की शूटिंग में बिजी थीं और उस दिन शूटिंग फ्लोर पर भी पहुंची थीं. वहां पहुंचने के बाद, भारती को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया, और उनका वॉटर ब्रेक हो गया. इसके बाद, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया.