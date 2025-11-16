विज्ञापन

भारती सिंह की प्रेग्नेंसी में इस बीमारी ने बढ़ाई चिंता, दूसरे बच्चे की डिलीवरी पर हुई परेशान, डॉक्टर ने डांटा

प्रेग्नेंट भारती सिंह ने बताया कि उनका शुगर लेवल तेजी से बढ़ गया है, जिसके चलते उन्हों दूसरे बच्चे को लेकर चिंता जाहिर की है.

भारती सिंह की प्रेग्नेंसी में इस बीमारी ने बढ़ाई चिंता, दूसरे बच्चे की डिलीवरी पर हुई परेशान, डॉक्टर ने डांटा
भारती सिंह ने बताया उनका प्रेग्नेंसी में डायबिटीज लेवल बढ़ गया
नई दिल्ली:

कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग के जरिए अपने फैंस को दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया. एक्ट्रेस ने अपने व्लॉग में बताया कि उनका शुगर लेवल तेजी से बढ़ रहा है, जिसे लेकर वह चिंता में हैं. उन्होंने कहा, "मेरा शुगर लेवल तेजी से बढ़ा है, खासकर फास्टिंग शुगर लेवल. आमतौर पर यह इतना ज्यादा नहीं होता. आज डॉक्टर मुझे जरूर डांटेंगे. मैं उलझन में हूं क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया जिससे मेरा शुगर लेवल बढ़े या बढ़े, और न ही मैं किसी तनाव में हूं.

आगे वह कहती हैं, मैं अपने खान-पान का बहुत ध्यान रखती हूं. मैं सिर्फ बाजरा खाती हूं और रोटी, चावल और अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से बंद कर दिए हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरा शुगर लेवल इतना ज़्यादा क्यों हो गया है और मैं बहुत परेशा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता. मैं बस यही चाहती हूं कि इसका मेरे बच्चे पर किसी भी तरह का असर न पड़े."

उन्होंने आगे बताया कि उनके पति हर्ष लिम्बाचिया किसी काम से दुबई में थे और इसके कारण उनकी चिंता और भी बढ़ गई थी. उन्होंने बताया, "हर्ष शहर में नहीं हैं. उन्हें कल रात किसी काम से दुबई जाना पड़ा, और मैं इस समय बहुत खोई हुई महसूस कर रही हूं. जब भी हर्ष आसपास होते हैं तो मैं ज्यादा आत्मविश्वास और शांति महसूस करती हूं. वह सिर्फ मेरे पति ही नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे विश्वासपात्र और मेरी जिंदगी का सब कुछ हैं. इसलिए अब जब वह नहीं हैं, तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो रही हूं."

आगे उन्होंने कहा, "चूंकि हर्ष नहीं हैं, इसलिए मैं बेटे गोला को अपने साथ अस्पताल, डॉक्टर के पास ले जाऊंगी. जब आपके साथ कोई पुरुष होता है, तो आप सुरक्षित और थोड़ा शांत महसूस करते हैं, भले ही वह मेरा छोटा बेटा ही क्यों न हो," भारती ने आगे बताया कि कुछ समय पहले उनका औसत शुगर लेवल (HB1AC) 4.5 था, जिससे डॉक्टर बेहद खुश थे और उनकी तारीफ भी की थी, लेकिन अब उनका औसत शुगर लेवल 6.7 हो गया है, जो डायबिटीज स्टेज पर पहुंच गया है, और इससे वह बेहद चिंतित हैं. डॉक्टर के पास जाने के बाद, भारती ने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें बहुत डांटा और खाने-पीने वगैरह के मामले में ज्यादा सख्ती बरतने को कहा.

बाद में, व्लॉग में, हर्ष दुबई से घर लौटते हुए दिखाई दिए और उन्होंने बेचैन भारती को शांत होने के लिए कहा और उन्हें भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि भारती इतनी गुस्से में थीं कि उन्होंने गुस्से में ज्यादा खाना खा लिया. भारती ने बताया कि पिछले कई हफ़्तों से वह अपने खान-पान पर कड़ी नजर रख रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि डॉक्टर की सलाह के खिलाफ कुछ भी न करें, लेकिन इसके बावजूद उनका शुगर लेवल बढ़ गया है. इसलिए गुस्से और बगावत में उन्होंने अपने नियमित बाजरे की जगह 3 रोटियां खा लीं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि भारती ने अपने इंटरव्यू में पहले बताया था कि अपनी पहली प्रेग्नेंसी की प्लानिंग से पहले उन्हें बॉर्डरलाइन डायबिटीज का पता चला था, जिसके चलते उन्होंने अपना वजन काफी कम किया. उन्होंने पहले भी बताया है कि वजन कम करने से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने में मदद मिली और नेचुरल प्रेग्नेंसी को लेकर आत्मविश्वास बढ़ा.

