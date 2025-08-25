भारती सिंह की 10 रेयर फोटो, कभी मां चाहती थीं हो जाए अबॉर्शन, 5वीं देख कहेंगे- कामयाबी का असली सबूत 

कॉमेडी की दुनिया में जब नाम आता है तो कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर और भारती सिंह जैसे सेलेब्स का नाम आता है. उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है. वहीं अब वह उस मुकाम पर हैं, जिसे फैंस कामयाबी का असली हकदार मानते हैं. हालांकि यह मुश्किल सफर उनके लिए आसान नहीं था. इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं भारती सिंह की, जिन्होंने हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट में बताया था कि उनकी मां जब वो पैदा होने वाली थीं तो अबॉर्शन करवाना चाहती थीं. वहीं एक समय पर उनका वजन भी चर्चा का विषय बना. हालांकि किस्मत को बदलने में देर नहीं लगती और आज वह भारतीय टेलीविजन की सबसे मंहगी कॉमेडियन्स में से एक हैं. तो आइए आपको दिखाते हैं भारती सिंह की कुछ अनदेखी तस्वीरें.

ये भी पढ़ें- सुपर डांसर 5 के स्टेज छोड़कर चली गईं भारती सिंह, रोते हुए कहा- मुझे जिस चीज से नफरत है वो दिखा दिया...

‘कॉमेडी क्वीन' और 'लल्ली' के नाम से मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह अपनी मेहनत, टैलेंट और शानदार सेंस-ऑफ-ह्यूमर से न सिर्फ दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि भारतीय कॉमेडी की दुनिया में एक नया इतिहास रचा.

3 जुलाई, 1984 में पंजाब के अमृतसर में जन्मीं भारती सिंह की जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी. महज दो साल की उम्र में उनके सिर से पिता का साया उठ गया था.

इसके बाद उनकी मां कमला सिंह ने घर-घर में काम करके अकेले ही भारती और उनके भाई-बहनों की परवरिश की.

बचपन में गरीबी का दंश झेलने वाली भारती ने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल भी जीता. लेकिन, उनकी जिंदगी को असली दिशा तब मिली, जब उन्होंने कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा.

भारती का कॉमेडी करियर तब शुरू हुआ, जब वह स्टैंड-अप कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' के चौथे सीजन में पहुंची थीं. इस शो में उनके चुलबुली और प्यारी 'लल्ली' के किरदार ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

उनकी हंसी, मजेदार पंचलाइन्स और बिंदास अंदाज ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया. इस शो में वह सेकंड रनर-अप रहीं. लेकिन, यह उनके करियर की शुरुआत थी. इसके बाद भारती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर जैसे बड़े कमीडियन्स के साथ काम करने का भारती सिंह को मौका मिला. वहीं'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' और 'द कपिल शर्मा शो' में उनकी मौजूदगी ने शोज को और भी मजेदार बना दिया.

वह 'कॉमेडी सर्कस', 'झलक दिखला जा', 'नच बलिए' और 'फीयर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' जैसे रियलिटी शोज में दर्शकों को एंटरटेन कर चुकी हैं.

जबकि उनका असली जादू 'लाफ्टर शेफ्स: अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' में देखने को मिला, जहां वह होस्ट के रूप में नजर आईं.

भारती ने साल 2017 में लेखक और होस्ट हर्ष लिंबाचिया से शादी की, जिनके साथ वह 'लाफ्टर शेफ्स' जैसे शोज में काम कर चुकी हैं.

भारती ने साल 2022 में बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्य रखा है और प्यार से गोला बुलाती हैं.