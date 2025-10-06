विज्ञापन

Bigg Boss 19: वाइल्डकार्ड एंट्री मालती चाहर को देख घरवालों में मची हलचल, तान्या मित्तल दिखी नाखुश 

बिग बॉस सीज़न 19 में एक नई वाइल्डकार्ड एंट्री हुई है. मालती चाहर की एंट्री ने घर के अंदर तुरंत ही हलचल मचा दी.

नई दिल्ली:

बिग बॉस सीज़न 19 में एक नई वाइल्डकार्ड एंट्री हुई है. मालती चाहर की एंट्री ने घर के अंदर तुरंत ही हलचल मचा दी. मालती के एंट्री करते ही साथी कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने स्वीकार किया कि वह उनके आस-पास असहज महसूस कर रही थीं. तान्या ने नीलम गिरी को बताया कि उन्हें मालती से नकारात्मक भावनाएं महसूस हुईं और बातचीत शुरू करने की उनकी कोशिशों को अपेक्षित गर्मजोशी नहीं मिली. तान्या ने सिंगर अमाल मलिक से पूछा कि मालती चाहर कौन हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वह भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं. इस परिचय के बावजूद, तान्या ने अपनी बेचैनी जारी रखी और नीलम से दोहराया कि उन्हें मालती की मौजूदगी से अच्छा नहीं लग रहा है.

नीलम ने यह भी देखा कि मालती तान्या के प्रति प्रतिद्वंद्विता का भाव दिखा रही थी. नीलम ने सुझाव दिया कि मालती का यह व्यवहार बिग बॉस के घर के बाहर तान्या की लोकप्रियता की वजह से हो सकता है, जिससे मालती असुरक्षित महसूस कर रही होगी. उसने कहा, "तुम बाहर इतनी लोकप्रिय हो, शायद इसीलिए वह तुमसे ईर्ष्या कर रही होगी." तान्या ने नीलम की बात से सहमति जताई और कहा कि उसे भी लगता है कि वह शायद उससे थोड़ी ईर्ष्या कर रही है. नीलम ने तान्या से कहा कि वह इससे प्रभावित न हो.

तान्या ने जवाब दिया कि वह अनावश्यक विवाद से बचने के लिए मालती से कुछ दूरी बनाए रखेगी. हालांकि, बाद में जब तान्या ने घर के बाहर मालती से उसकी छवि के बारे में बात करने की कोशिश की, तो तनाव फिर से उभर आया. तान्या ने मालती से पूछा कि लोग उसे कैसे देखते हैं. मालती ने जवाब दिया कि वह घर के बाहर एक परेशानी का सबब बन गई है.इस  कमेंट से तान्या स्पष्ट रूप से परेशान हो गईं.यह बातचीत जल्द ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई, जिसमें तान्या मित्तल और मालती चाहर के बीच बढ़ते तनाव को उजागर किया गया.

