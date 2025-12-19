विज्ञापन

'धुरंधर' के FA9LA की धूम के बीच बलूचिस्तान का वीडियो वायरल, हसीन नजारे देख कहेंगे-धरती पर जन्नत है

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है, बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को भी सोशल मीडिया की सुर्खियों में ला दिया है.

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है, बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को भी सोशल मीडिया की सुर्खियों में ला दिया है. फिल्म की रिलीज के बाद बलूचिस्तान की खूबसूरती दिखाते हुए कई ट्रैवल वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. 'धुरंधर' की कहानी कराची के ल्यारी इलाके पर आधारित है, जो ऐतिहासिक रूप से बलूच समुदाय का गढ़ रहा है. फिल्म में बलूचिस्तान का जिक्र और उसकी विशिष्ट पहचान दिखाए जाने से लोगों की दिलचस्पी इस क्षेत्र में बढ़ गई है. रिलीज के बाद इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बलूचिस्तान के वीडियो की बाढ़ आ गई है.

इन रील्स में ज्यादातर टेक्स्ट लिखा होता है, 'बलूचिस्तान इतना शानदार है कि बॉलीवुड भी इसका वाइब उधार लेता है.' इसके बाद क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता के नजारे दिखाए जाते हैं, लंबे समुद्री तट, धूप से चमकते रेगिस्तान, शांत झरने और ऊंचे पहाड़. वीडियो में ड्रोन शॉट्स से खाली सड़कें, ऊंटों की शाम की सैर और सूरज ढलते समय पहाड़ों की छाया को खूबसूरती से कैद किया गया है. लोगों की बजाय प्रकृति पर फोकस ज्यादा है.

इन वीडियो की खास बात है कि बैकग्राउंड म्यूजिक. सभी में फिल्म का हिट ट्रैक 'FA9LA' इस्तेमाल किया गया है, जो बहरीन के रैपर फ्लिपराची का गाना है. इस गाने की स्थिर लय और ऊर्जा इन शांत दृश्यों के साथ बेहतरीन तरीके से मैच करती है. 'FA9LA' फिल्म में अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत की एंट्री पर बजता है, जो अब वायरल हो चुका है.

बलूचिस्तान अपनी विविध भूगोल के लिए मशहूर है, समुद्र तट, रेगिस्तान और पहाड़ सब कुछ है यहां. लेकिन मुख्यधारा की पॉप कल्चर में यह कम ही नजर आता है. 'धुरंधर' ने अनजाने में इसकी सुंदरता को हाइलाइट कर दिया है. आदित्य धर निर्देशित यह स्पाई थ्रिलर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. इसमें रणवीर सिंह ने भारतीय जासूस हम्जा अली मजारी का रोल निभाया है, जबकि अक्षय खन्ना गैंगस्टर रहमान डकैत बने हैं. फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन भी अहम किरदारों में हैं.
 

