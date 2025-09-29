अविका गौर की मेहंदी सेरेमनी का वीडियो, 'आनंदी' ने मेहंदी में लिखवाया पति ही नहीं ससुरालवालों का भी नाम

टीवी इंडस्ट्री की फेवरेट आनंदी यानी अविका गौर इन दिनों अपनी शादी को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं… कभी अपनी ड्रीम लव स्टोरी तो कभी शादी की रस्मों की झलकियों से, अविका और उनके मंगेतर मिलिंद चंदवानी सोशल मीडिया पर छाए हुए है. हाल ही में कपल की मेहंदी सेरेमनी का वीडियो सामने आया, जिसमें अविका ने ऐसा प्यारा और दिल को छू लेने वाला कदम उठाया कि हर कोई उन्हें 'आदर्श बहू' कहकर तारीफों के पुल बांध रहा है. इस वीडियो में अविका बेहद ग्रेसफुल नजर आ रही हैं और उनके इस छोटे से गेस्चर ने उनके लाखों फैंस का दिल जीत लिया है.

मेहंदी में सिर्फ दूल्हे का नाम नहीं, ससुरालवालों के भी नाम

आमतौर पर दुल्हन अपनी मेहंदी में दूल्हे का नाम लिखवाती है, लेकिन अविका ने इस परंपरा को एक नए ट्विस्ट के साथ निभाया… उन्होंने अपनी हथेली पर न सिर्फ मिलिंद का नाम लिखवाया, बल्कि उनके माता-पिता यानी अपने ससुरालवालों के नाम भी बड़ी खूबसूरती से लिखवाए. वहीं, दूसरी हथेली पर अविका ने अपने मायके वालों के नाम लिखवाकर दोनों परिवारों को बराबर सम्मान दिया. यही वजह है कि फैंस उनकी इस सोच को प्यार, अपनापन और इज्जत की सबसे खूबसूरत मिसाल बता रहे हैं.

वायरल वीडियो में अविका कलरफुल लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. स्टेटमेंट ज्वेलरी और सिंपल मेकअप के साथ उन्होंने पूरे ब्राइडल लुक को एलीगेंट टच दिया. वहीं, मिलिंद ट्रेडिशनल ड्रेस और राजस्थानी पगड़ी में एकदम रॉयल लगे. वीडियो में देखा जा सकता है कि मिलिंद अपनी दुल्हनिया के पास बैठकर बड़े ध्यान से उन्हें मेहंदी लगवाते देख रहे हैं. दोनों की ये प्यारी झलक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

टीवी पर होगी शाही शादी

अविका और मिलिंद इस वक्त पति पत्नी और पंगा- जोड़ियों का रियलिटी चेक शो का हिस्सा हैं. इसी शो के सेट पर दोनों ने अपनी शादी रचाने का बड़ा फैसला लिया है. उनकी शादी गुजराती और सिंधी कल्चर का शानदार मिक्स होगी. शादी से पहले कपल ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया. 25 सितंबर को शो में उनकी हल्दी हुई और अब 30 सितंबर 2025 को टीवी स्क्रीन पर फैंस उनकी रॉयल शादी देख पाएंगे.

दिलचस्प है दोनों की लव स्टोरी

अविका और मिलिंद की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं… दोनों की मुलाकात 2020 में कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी… अविका को तो पहली ही मुलाकात से कनेक्शन महसूस हो गया था, लेकिन मिलिंद ने थोड़ा वक्त लिया. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और 2025 में कपल ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सगाई का ऐलान किया…