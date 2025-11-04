बालिका वधू की आनंदी से लेकर बालवीर तक... वो नन्हे स्टार्स जो अब बन गए हैं मिस्टर एंड मिसेज

टीवी के वो नन्हे-नन्हे चेहरे याद हैं जो कभी आपकी शामों की मुस्कान हुआ करते थे? अब वही बच्चे बड़े हो गए हैं, किसी की बारात निकली, तो किसी की सगाई के लड्डू बंटे. कुछ ने बचपन में लोगों के दिल जीते थे, अब दिल दे बैठे हैं अपने सोलमेट को. आइए जानते हैं छोटे पर्दे के इन प्यारे चाइल्ड आर्टिस्ट की लव स्टोरीज़, जिनकी रील लाइफ के बाद अब रियल लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं.

अविका गौर

कभी 'आनंदी' बनकर समाज को सोचने पर मजबूर करने वाली अविका गौर अब अपनी रियल लाइफ की कहानी में प्यारी सी दुल्हन बन गई हैं. 30 सितंबर को उन्होंने अपने लव ऑफ लाइफ मिलिंद चंदवाणी के साथ शादी रचाई, और सेट बन गया शादी का मंच. मुस्कान, मस्ती और बहुत सारा प्यार. उनकी वेडिंग किसी रंगीन फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी थी.

झील मेहता

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की पहली सोनू यानी झील मेहता अब मिसेज दुबे बन चुकी हैं. जनवरी में उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम लव आदित्य दुबे से शादी की. लाल लहंगे में झील लग रही थीं एकदम परफेक्ट ब्राइड. बस फर्क इतना कि इस बार सोनू टीचर के नहीं, हसबैंड के साथ फेरे ले रही थीं. फैंस बोले, सोनू अब क्लास टॉपर नहीं, लाइफ पार्टनर टॉपर बन गई है.

किंशुक वैद्य

वो जादुई पेंसिल वाला संजू याद है? वही किंशुक वैद्य अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं, और इस बार उन्होंने अपने सपनों की लड़की को 'आई लव यू' नहीं, 'आई डू' कहा. 22 नवंबर 2024 को दीक्षा नागपाल संग हुई उनकी महाराष्ट्रीयन वेडिंग पूरी तरह ‘कलरफुल फेस्टिव मूड' में थी. नारंगी साड़ी, ढोल-ताशे और बहुत सारी हंसी एकदम बॉलीवुड वाली वाइब.

देव जोशी

कभी बच्चों को पॉवर ऑफ पैरेंट्स' सिखाने वाले बालवीर अब बन गए हैं ‘पावर ऑफ लव' के एक्सपर्ट. देव जोशी ने नेपाल की खूबसूरत वादियों में अपनी पार्टनर आरती संग सात फेरे लिए. शादी के हर फोटो में वही हीरो वाला चार्म बस अब हाथ में तलवार की जगह वरमाला थी.

झनक शुक्ला

कभी इंसानों से ज्यादा स्मार्ट लगने वाली ‘रोबोट करिश्मा' अब इंसानी इमोशन्स में डूब चुकी हैं. झानक शुक्ला ने जनवरी 2023 में स्वप्निल सूर्यवंशी से सगाई कर ली. कोई शोर नहीं, कोई शोबिज नहीं बस प्यारी सी स्माइल और सादगी भरा सेलिब्रेशन.

आदित्य कपाड़िया

कभी टीवी पर 'जस्ट मोहब्बत' कहने वाले आदित्य कपाड़िया ने अब उस मोहब्बत को जिंदगीभर का नाम दे दिया है. उन्होंने अपनी को-एक्ट्रेस तन्वी ठक्कर से शादी की. सिंपल, एलीगेंट और बेहद इमोशनल. बचपन का वो शरारती चेहरा अब मैच्योर लुक में भी उतना ही प्यारा लग रहा था.

स्विनी खारा

‘बा बहू और बेबी' और ‘चीनी कम' में सबकी फेवरेट रही स्विनी खारा अब एक्टिंग की दुनिया से निकलकर लॉ और लव दोनों संभाल रही हैं. 24 फरवरी को उन्होंने बिजनेसमैन उर्विश देसाई से सगाई की. उनकी सगाई की तस्वीरों में वही पुरानी मुस्कान थी. बस इस बार उसमें एडिशन था एक