विज्ञापन

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के सपोर्ट में उतरी 28 साल की ये एक्ट्रेस, बोलीं- अभी सबसे ज्यादा जरूरी...

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी जब से पोस्टपोन हुई है, तभी से सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. लगातार वायरल हो रही पोस्ट्स में कई यूजर्स पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के साथ चीटिंग के आरोप लगा रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के सपोर्ट में उतरी 28 साल की ये एक्ट्रेस, बोलीं- अभी सबसे ज्यादा जरूरी...
स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल के सपोर्ट में उतरी 28 साल की ये एक्ट्रेस
नई दिल्ली:

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी जब से पोस्टपोन हुई है, तभी से सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. लगातार वायरल हो रही पोस्ट्स में कई यूजर्स पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के साथ चीटिंग के आरोप लगा रहे हैं. हर दिन दोनों से जुड़े नए दावे सामने आ रहे हैं, जिससे मामला और ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है. इसी बीच टीवी और फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री अविका गोर ने इस पूरे विवाद पर अपना रिएक्शन दिया है. अविका ने ना सिर्फ स्मृति और पलाश दोनों को सपोर्ट किया, बल्कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भी नाराजगी जताई.

अविका गोर ने किया कपल का सपोर्ट

अविका गोर ने अपने बयान में कहा कि इस समय स्मृति और पलाश दोनों एक सेंसिटिव दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है शांति, सपोर्ट और पर्सनल स्पेस की. उन्होंने फैंस से अपील की कि वे बिना वजह किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर गैर जरूरी कयास न लगाएं. अविका ने साफ कहा कि हर इंसान के जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं और ऐसे समय में बाहरी दबाव और अफवाहें स्थिति को और मुश्किल बना देती हैं.

फैंस से अपील- अटकलों से बचें, स्पेस दें

अविका की यह अपील फैंस के बीच तेजी से वायरल हो गई, जिसे सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है. कई यूजर्स ने उनकी बात से सहमति जताते हुए कहा कि पब्लिक फिगर्स भी इंसान हैं और उन्हें इमोशनल स्पेस की उतनी ही जरूरत होती है, जितनी किसी आम व्यक्ति को. कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि जब स्टार्स मुश्किल समय से गुजरते हैं, तब अफवाहें उनकी दिमागी शांति पर बुरा असर डालती हैं.

सोशल मीडिया पर मिल रहा अविका को सपोर्ट

अविका गोर के इस कदम को कई सेलेब्स ने भी सपोर्ट दिया है. उनका कहना है कि पब्लिक फिगर्स होने के बावजूद स्मृति और पलाश को भी अपनी प्राइवेसी का अधिकार है और मीडिया को भी इस तरह के सेंसिटिव मामलों में जिम्मेदारी दिखानी चाहिए.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Palash Muchhal, Smriti Mandhana, Avika Gor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com