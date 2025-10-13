अविका गौर की पहली रसोई में कुक दिलीप के साथ पहुंची फराह खान, हुआ कुछ ऐसा कि फैंस हंस हंसकर हुए लोटपोट

टीवी के पॉपुलर शो 'पति, पत्नी और पंगा' में इन दिनों हर एपिसोड में नया धमाका देखने को मिल रहा है. हाल ही में शो में अविका गौर और मिलिंद चांदवाणी की शादी का ग्रैंड जश्न देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरीं. अब शादी के बाद बारी है उनके रिश्ते की अगली बड़ी रस्म, 'पहली रसोई' की. और इस मौके को खास बनाने के लिए पहुंच रही हैं बॉलीवुड की मस्तीभरी डायरेक्टर फराह खान, वो भी अपने फेवरेट कुक दिलीप के साथ. यानी इस बार शो में सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि हंसी, तकरार और तड़के का तड़का भी जमकर लगेगा.

फराह खान की स्पेशल एंट्री

शो के नए प्रोमो में दिखाया गया है कि फराह खान और उनका कुक दिलीप इस खास एपिसोड में धावा बोलने वाले हैं. दोनों मिलकर कंटेस्टेंट्स को बताएंगे कि उन्हें कौन-सी डिश बनानी है और बस यहीं से शुरू होगी पहली रसोई का युद्ध. अविका और मिलिंद एक-दूसरे की मदद करते हुए कुछ मजेदार गड़बड़ियां करते नजर आएंगे. वहीं फराह खान अपनी सिग्नेचर स्टाइल में तंज कसते हुए सबको हंसाएंगी. साथ ही, फराह के पति शिरीष कुंदर भी मजेदार अंदाज में शामिल होंगे, जिससे शो में एकदम बॉलीवुड तड़का लग जाएगा.

फुल एंटरटेनमेंट का डोज़

फराह खान की एनर्जी, अविका-मिलिंद की केमिस्ट्री, राखी की कॉमेडी और रूबीना-अभिनव का रोमांस. इन सबके साथ ‘पति, पत्नी और पंगा' का आने वाला एपिसोड बन गया है हंसी और ड्रामा का परफेक्ट कॉकटेल. दर्शक इस एपिसोड में देखेंगे कि कैसे पहली रसोई सिर्फ खाना पकाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रिश्तों में प्यार और मज़ाक दोनों का स्वाद घोल देती है.