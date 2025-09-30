बालिका वधु फेम अविका गौर ने रचाई शादी, लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद संग लिए सात फेरे- देखें तस्वीरें

टीवी की मशहूर अभिनेत्री अविका गौर, जिन्हें सीरियल बालिका वधू से घर-घर में पहचान मिली, ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ शादी कर ली है. खास बात यह रही कि यह शादी किसी बड़े वेडिंग वेन्यू पर नहीं, बल्कि रियलिटी शो पति, पत्नी और पंगा के सेट पर हुई. इसी शो में दोनों बतौर कंटेस्टेंट नजर आए थे. शादी के इस मौके पर अविका ने लाल रंग का खूबसूरत ब्राइडल लहंगा पहना, जिसे हरे रंग के एमराल्ड ज्वेलरी सेट ने और भी खास बना दिया. वहीं दूल्हे राजा मिलिंद गोल्डन शेरवानी में बेहद हैंडसम लग रहे थे.

शादी के बाद दोनों को पैपराजी को मिठाई बांटते हुए भी देखा गया. इस वेडिंग सेरेमनी का सीधा प्रसारण कलर्स टीवी पर किया गया. शो पति, पत्नी और पंगा हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित होता है.

मेहमानों से सजी शादी की शाम

इस खास मौके पर टीवी और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. मेहमानों में सोनाली बेंद्रे, हिना खान, रॉकी जायसवाल, रुबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, गुरमीत चौधरी, देबिना बनर्जी, सुधेश लहरी, ममता लहरी, स्वरा भास्कर और उनके पति फहद अहमद, गीता फोगाट और पवन कुमार मौजूद रहे. इसके अलावा कृष्णा अभिषेक, फराह खान, राखी सावंत और समरथ जुरैल भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर पहुंचे.

शादी की खबर पर अविका का बयान

अपनी शादी की पुष्टि करते हुए अविका गौर ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, “कभी-कभी सुबह उठकर खुद को याद दिलाना पड़ता है कि यह सब सच है. मुझे लगता है कि मैं बेहद खुशनसीब हूं, जो मुझे ऐसा पार्टनर मिला, जो मुझे सपोर्ट करता है, समझता है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है. हमारे दोनों परिवार इस मौके पर उतने ही खुश और उत्साहित हैं.”

28 वर्षीय अविका ने यह भी बताया कि उन्होंने शादी टीवी पर करने का फैसला क्यों लिया. उन्होंने कहा, “मैं 2008 से पब्लिक आई में हूं और दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है. मैं चाहती थी कि मेरे फैन्स भी इस खास पल का हिस्सा बनें. शायद मैंने इस पल को कहीं न कहीं अपने लिए आकर्षित किया था.”

2020 से शुरू हुई लव स्टोरी

अविका और मिलिंद 2020 से रिलेशनशिप में हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें फैंस के साथ साझा करते रहते हैं. बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाने के बाद अविका गौर हर घर की चहेती बन गईं. उन्होंने ससुराल सिमर का जैसे लोकप्रिय शो में भी काम किया और तेलुगु फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई. सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अविका इस खास दिन की सबसे खुश दुल्हन थीं.

