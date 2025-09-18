विज्ञापन

अविका गौर के मंगेतर का पहले था 102 किलो वजन, एक छोटी 'चालबाजी' से मिलिंद चंदवानी हुए फिट

पति पत्नी और पंगा में अविका गौर के साथ नजर आ रहे मंगेतर मिलिंद चंदवानी ने हाल ही में बताया कि उनका वजन 102 किलो पहले था.

नई दिल्ली:

टीवी एक्ट्रेस अविका गौर और उनके मंगेतर मिलिंद चंदवानी इन दिनों रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस शो में ही दोनों शादी भी करने वाले हैं. आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में मिलिंद ने अविका गौर को अपनी प्रेरणा बताया है. मिलिंद ने बताया कि पहले वो 102 किलो के थे और काफी मोटे थे, लेकिन अविका की मदद से ही वे अपना वजन घटा पाए. मिलिंद ने आईएएनएस से कहा, "एक समय ऐसा भी था जब मेरा वजन 102 किलो था और बचपन में मोटापे की वजह से मुझे अक्सर तंग किया जाता था. फिटनेस हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी, लेकिन मैं कभी किसी 'परफेक्ट' बॉडी के पीछे नहीं भागा. जब मुझे इस शो का ऑफर मिला, तो मैंने खुद को चुनौती दी—'मैं 'सिर्फ दो महीनों में क्या हासिल कर सकता हूं?' मैंने ग्रीक-गॉड जैसी आदर्श बॉडी पाने की इच्छा छोड़ी और फिटनेस के जरिए अपने आत्मविश्वास को पाने पर ज्यादा ध्यान दिया."

उन्होंने कहा, "अगर मैं दोस्तों के साथ बाहर जाता, तो पहले से खाना खा लेता ताकि ज्यादा खाने का मन न करे. ये छोटे-छोटे बदलाव बहुत काम आए. मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है और मैं एक बार में दो-दो चॉकलेट खत्म कर सकता हूं." अपनी फिटनेस का श्रेय अविका को देते हुए मिलिंद ने कहा, "अविका बहुत ही चौकन्नी रहती थीं, तो इसलिए मैंने उनकी कई आदतें अपनानी शुरू कर दीं, जैसे साफ-सुथरा खाना और नींद को प्राथमिकता देना. अविका ने मुझे कहा कि अगर मैं अपनी खाने से जुड़ी कुछ आदतों को सुधार लूंगा तो मैं जल्दी फिट हो जाऊंगा और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाऊंगा."

बता दें कि अविका गौर ने इसी साल जुलाई में अपनी शादी की घोषणा की थी. यह घोषणा भी उन्होंने 'पति पत्नी और पंगा' शो के ग्रैंड प्रीमियर के दौरान की थी. मंच पर अविका ने भावुक होते हुए कहा था कि यह उनके लिए एक यादगार भरा पल है, क्योंकि वह उसी चैनल पर लौट रही हैं, जहां से उनका करियर शुरू हुआ था. उन्होंने कहा कि 'बालिका वधू' जैसे शो ने उन्हें सिखाया कि अपने जीवन के फैसले खुद लेना कितना जरूरी है और अब वह खुद जीवनसाथी के रूप में मिलिंद को चुनने का बड़ा फैसला लेने जा रही हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
