भाबीजी घर पर हैं की गोरी मैम के धुरंधर में काम करने पर खुश हैं विभूति नारायण, कह डाली ये बड़ी बात

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म में टीवी एक्ट्रेस सौम्या टंडन भी नजर आईं हैं. सौम्या के फिल्म में काम करने से टीवी के कई एक्टर्स बेहद खुश हैं.

नई दिल्ली:

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है. ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है. धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म में टीवी एक्ट्रेस सौम्या टंडन भी नजर आईं हैं. सौम्या ने फिल्म में अक्षय खन्ना की पत्नी उल्फत का किरदार निभाया है. सौम्या का किरदार बेशक छोटा था मगर उन्होंने इससे एक बड़ी छाप छोड़ दी है. सौम्या टीवी शो भाबीजी घर पर हैं में गोरी मैम के किरदार में नजर आईं थीं. उन्होंने उस शो से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है. शो में सौम्या के साथ काम कर चुके आसिफ शेख ने धुरंधर की सक्सेस के बारे में बात की है.

आसिफ शेख ने कही ये बात

आसिफ शेख ने सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में धुरंधर के बारे में बातचीत की. उन्होंने कहा- 'धुरंधर जो हिट हुई है उसमें कितने टीवी एक्टर्स हैं. उसमें राकेश बेदी, गौरव गेरा और सौम्या टंडन टीवी एक्टर्स हैं. टीवी एक्टर्स के लिए ये एक अच्छी ओपनिंग है मेरा ये मानना है. सबसे बहुत अच्छा काम किया है. पहले एक बैरियर था कि नहीं यार टीवी एक्टर है, ओटीटी में तो आज तक लोग बोलते हैं कि आप टीवी एक्टर हैं और मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि हम लोग ज्यादा एफिशिएंट, कमिटेड और सीरियस हैं. हमारी परवरिश भी ऐसे हुई है कि हमे अपना काम करना है. ये हम सबके साथ है, मेरे अकेले के साथ नहीं है. हम लोग अपने काम से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं. क्योंकि हमे पता है कि अगर हमने कंप्रोमाइज किया तो ये टीवी पर दिख जाएगा'.

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का जलवा

धुरंधर अब तक इंडिया में 831 करोड़ रु की कमाई कर चुकी है. एक महीने बाद फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन इसके सामने कोई नई फिल्म टिक नहीं पा रही है. दर्शकों का जबरदस्त सपोर्ट अब भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मजबूती दे रहा है. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक वीकेंड पर फिल्म की कमाई में अब भी उछाल देखने को मिलता है.

