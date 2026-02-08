नम्रता शिरोडकर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 5वीं देख कहेंगे- यूं ही नहीं साउथ सुपरस्टार महेश बाबू को पहली नजर में हुआ प्यार

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की स्टार वाइफ नम्रता शिरोडकर भले ही अब फिल्मों में ना दिखाई देती हों, लेकिन एक वक्त था, जब उनकी खूबसूरती पर लोग फिदा थे. नम्रता ने हिंदी से लेकर साउथ सिनेमा में नाम कमाया और फिर टॉलीवुड के प्रिंस महेश बाबू से शादी कर उनकी राजकुमारी बन गईं. पूर्व मिस इंडिया की इन 10 तस्वीरों को देखने के साथ उनके बारे मे जानेंगे खास बातें.





नम्रता शिरोडकर ने साल 1993 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था और साल 1998 में वह अपनी डेब्यू फिल्म जब प्यार किसी से होता है में सलमान खान की हीरोइन बनी थीं.





अपने डेब्यू ईयर में नम्रता ने अपनी पहली फिल्म मिलाकर कुल तीन फिल्में मेरे दो अनमोल रत्न और हीरो हिंदुस्तानी की थी. एक्ट्रेस की तीनों ही फिल्में कुछ खास नहीं चली थी.

अगले ही साल 1999 में आई फिल्म कच्चे धागे ने उन्हें पहचान दिलाई. इस फिल्म में वह अजय देवगन, सैफ अली खान और मनीषा कोइराला संग नजर आई थी. यह एक हिट फिल्म है.





साल 1999 में नम्रता ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और कन्नड़ फिल्म चोरा चिट्ठा चोरा से साउथ फिल्मों में डेब्यू किया. इसी साल वह मलयालम फिल्म एजुपुन्ना ठकरन में भी दिखीं.





उसी साल नम्रता को संजय दत्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म वास्तव- द रियलिटी में बतौर एक्ट्रेस देखा गया था. साल 2000 में अनिल कपूर के साथ पुकार की थी. हेरा फेरी में स्पेशल अपीरियंस किया था.





नम्रता ने फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ 11 साल ही काम किया और इन 11 सालों में कई फिल्में कीं. नम्रता की आखिरी फिल्म रोक सको तो रोक लो है, जो साल 2004 में रिलीज हुई थी.





फिल्म इंडस्ट्री छोड़ साल 2005 में नम्रता ने साउथ सुपरस्टार महेश बाबू से शादी रचा ली और फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए बाय-बाय कह दिया. फिलहाल वह प्रोड्यूसर हैं.





नम्रता ने बतौर फिल्म प्रोड्यूसर साल 2022 में अदिवी शेष स्टारर बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्म मेजर प्रोड्यूस की थी. इस फिल्म को क्रिटिक्स का शानदार रिस्पॉन्स मिला था.





नम्रता दो बच्चों की मां भी हैं, जिसमें एक बेटा गौतम और बेटी सितारा है. महेश और नम्रता के दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं. स्टार कपल की बेटी तो अब स्क्रीन पर भी नजर आने लगी हैं.

आखिर में नम्रता के स्टार हसबैंड महेश बाबू के बारे में बता दें कि उनकी फिल्म वाराणसी 2027 में रिलीज होगी, जिसके हैदराबाद में हुए म्यूजिक लॉन्च पर एक्ट्रेस भी पहुंची थीं.







