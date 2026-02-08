विज्ञापन

बॉलीवुड में बनी होती तो कैसी होती टाइटैनिक, AI ने रिक्रिएट की आइकॉनिक सीन, ऐश्वर्या राय रोज तो राजेश खन्ना बने जैक

AI के दौर में सीमाओं को पार करते हुए अलग- अलग तरह के क्रिएटिव वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक नया AI-जनरेटेड वीडियो यह दिखा रहा है कि अगर आइकॉनिक हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक में रोज और जैक के रोल में बॉलीवुड स्टार्स होते तो कैसा होता.

अगर टाइटैनिक बॉलीवुड में बनी होती तो कैसी होती
नई दिल्ली:

ऐश्वर्या राय और राजेश खन्ना के साथ टाइटैनिक
एक नई इंस्टाग्राम पोस्ट में सौविक जो एक AI आर्टिस्ट और शॉर्ट फिल्ममेकर हैं और मिस्टर हेलरॉकर के नाम से जाने जाते हैं. उन्होंने   टाइटैनिक से ऐश्वर्या को रोज और राजेश खन्ना को जैक के रूप में दिखाते हुए कई सीन्स बनाए हैं. रोज के पहली बार सूट में जैक से मिलने के लिए हॉलवे में आने से लेकर, टाइटैनिक के डेक पर रोज के अपने हाथ फैलाने वाले उनके यादगार सीन तक, फिल्म के कई सीन ऐश्वर्या और राजेश खन्ना के साथ काफी खूबसूरत लग रहे हैं. 

सौविक द्वारा शेयर किए गए AI-जनरेटेड वीडियो में यंग हैंडसम राजेश खन्ना को दिखाया गया. ऐश्वर्या को मशहूर 'हार्ट ऑफ द ओशन' नेकलेस पहने हुए देखा जा सकता है. इसमें रोज की मासूमियत और खूबसूरती को दिखाया गया है. कैप्शन में लिखा था, 'क्या हो अगर टाइटैनिक बॉलीवुड में बनी होती. एक अप्रत्याशित कोलैबोरेशन. ऐश्वर्या राय रोज के रूप में. राजेश खन्ना जैक के रूप में.'

फैंस ने कैसे रिएक्ट किया
फैंस ने इस रीइमेजिंग की तारीफ की, खासकर यह देखकर हैरान थे कि राजेश खन्ना जैक डॉसन के रूप में कितने परफेक्ट लग रहे हैं. वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक फैन ने कमेंट किया, "राजेश खन्ना सर, जैक के रूप में बस कमाल हैं. दूसरे फैन ने कहा, "ऐश्वर्या रोज से भी ज्यादा रोज हैं." एक कमेंट में लिखा था, "वाह, यह कौन सा पैरेलल यूनिवर्स है. राजेश खन्ना और ऐश्वर्या राय एक साथ."

राजेश खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया और 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक सुपरस्टार थे. ऐश्वर्या उनसे तीन दशक छोटी हैं, दोनों में साथ कोई फिल्म नहीं की. उन्होंने बहुत बाद में 1997 की तमिल फिल्म इरुवर से डेब्यू किया, जिसे मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया था. हालांकि, दोनों एक्टर्स ने 1999 में आई फिल्म आ अब लौट चलें में काम किया था. ऋषि कपूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राजेश ने अक्षय खन्ना के पिता का रोल निभाया था.
 

