Mardaani Box Office Collection Day 11: रानी मुखर्जी की फिल्म ने मारी दहाड़, बॉर्डर 2 के होते हुए भी दिखाया दम

Mardaani Box Office Collection Day 11: यश राज फिल्म्स की रानी मुखर्जी स्टारर 'मर्दानी 3' ने दूसरे वीकेंड में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 10.55 करोड़ नेट की कमाई की. इससे भारत में कुल कलेक्शन 37.10 करोड़ नेट हो गया! फिल्म ने दूसरे वीकेंड में जबरदस्त ट्रेंड दिखाया, शुक्रवार को 2.15 करोड़ कमाए, फिर दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त उछाल आया और दूसरे शुक्रवार से 79 प्रतिशत ज्यादा कमाई करते हुए 3.85 करोड़ नेट कमाए! रविवार को यह और बढ़कर 4.55 करोड़ नेट हो गया!

यह उछाल और जबरदस्त बॉक्स ऑफिस ट्रेंडिंग, साथ ही हर तरफ से मिले पॉजिटिव रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ से पता चलता है कि 'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस पर लंबा चलेगी और आने वाले हफ्तों में पूरे भारत में अपना दमदार मैसेज फैलाएगी. ओपनिंग डे पर, 'मर्दानी 3' ने 'मर्दानी' फ्रेंचाइजी और रानी मुखर्जी की सोलो फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनर बनकर सभी उम्मीदों को पार कर दिया था। इसने पहले दिन 4 करोड़ कमाए और भारत में एक फीमेल-लीड फिल्म के लिए शानदार शुरुआत की!

रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' हिट फिल्म बनने की राह पर है और यह फ्रेंचाइजी अपने मजबूत कलेक्शन और सर्वसम्मति से मिले पॉजिटिव रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ के साथ हिट्स की हैट्रिक बनाने के लिए तैयार है.

मर्दानी 3 वीक 1 कलेक्शन:

शुक्रवार - 4.00 करोड़

शनिवार - 6.00 करोड़

रविवार - 7.25 करोड़

सोमवार - 2.40 करोड़

मंगलवार - 2.70 करोड़

बुधवार - 2.20 करोड़

गुरुवार - 2 करोड़

दूसरा शुक्रवार - 2.15 करोड़

दूसरा शनिवार - 3.85 करोड़

दूसरा रविवार - 4.55 करोड़

कुल - 37.10 करोड़

अभिराज मिनावाला के डायरेक्शन और आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस की गई 'मर्दानी 3' दमदार, सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानी कहने की फ्रेंचाइजी की विरासत को आगे बढ़ाती है. इस शानदार नतीजे के साथ 'मर्दानी' सीरीज भारत की एकमात्र सफल फीमेल-लीड फ्रेंचाइजी और हमारे सिनेमा के इतिहास में एकमात्र हिट फीमेल-कॉप फिल्म फ्रेंचाइजी बनी हुई है. मर्दानी 3 की रिलीज भी कुछ खास है क्योंकि इसी साल रानी को फिल्म इंडस्ट्री में तीस साल पूरे हुए है.