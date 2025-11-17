अशनूर कौर के पिता ने बिग बॉस में आते ही इस कंटेस्टेंट पर दिखाया गुस्सा! बोले- 21 साल की लड़की से सब क्यों...

बिग बॉस 19 में पिछले दिनों अशनूर कौर की बॉडीशेमिंग की गई. जबकि होस्ट सलमान खान ने इसके लिए तान्या मित्तल और नीलम गिरी की क्लास भी लगाई. इतना ही नहीं सोशल मीडिया के जरिए अशनूर के पिता गुरमीत सिंह ने अपना गुस्सा जाहिर किया. हालांकि इतने हफ्ते बीत जाने के बाद भी अशनूर कौर के पिता का गुस्सा शांत नहीं हुआ है. वहीं अब जब वह बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में आए तो उन्होंने तान्या मित्तल पर अपना गुस्सा दिखाया, जिसके बाद तान्या काफी मायूस नजर आईं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बिग बॉस 19 में फैमिली वीक चल रहा है, जिसके चलते कुनिका सदानंद के बेटे की शो में एंट्री देखने को मिली थी.

रिपोर्ट्स की मानें तो अशनूर कौर के पिता बेटी पर बॉडीशेमिंग किए कमेंट करने के मुद्दे को उठाते हुए नजर आएंगे और पूछेंगे कि क्यों 21 साल की लड़की से इतनी इंसिक्योरिटी है. अशनूर कौर के पिता कथित तौर पर कहेंगे, 21 साल की लड़की से सभी इनसिक्योर क्यों हैं. ओह मैं जानता हूं कि वह उनके लेवल की डिगनिटी और ग्रेस को मैच नहीं करें. इतना ही नहीं उन्होंने तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद द्वारा किए गए कमेंट पर भी बात की.

Tanya is feeling upset because Ashnoor's dad seemed quite angry with her over the comment she once made, saying Ashnoor “looks like an aunty.”



Seeing her low, Farhana stepped in to comfort her, saying: “It's okay… he has the right to be angry.”



Tanya replied softly, “I know…… — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 16, 2025

बीबी तक के मुताबिक, अशनूर कौर के पिता द्वारा की गई बात के बाद तान्या मित्तल काफी अपसेट नजर आईं. इसके बाद फरहाना उनके पास आती हैं और कंफर्ट करते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं उनका नाराज होने का हक है. तान्या कहती हैं, मैं जानती हूं. यह बस एहसास है. लेकिन मैंने सिचुएशन को अच्छे से संभाला है. इसके बाद फैंस तान्या की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि एक यूजर ने कहा कि हर पिता ऐसा ही करता.

गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्ते पहले अशनूर कौर की बॉडीशेमिंग करते हुए तान्या मित्तल ने कहा कि अशनूर आंटी जैसी लगती है. वहीं इतना ही नहीं नीलम गिरी के साथ तान्या ने उनके वजन पर भी कमेंट किया था, जो चर्चा में रहा था.