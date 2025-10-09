अर्चना पूरन सिंह को होने वाली बहू ने करवाचौथ से पहले दिया गिफ्ट, बेटा बोला- तुमने कपड़े दिए हैं वो गाड़ी साफ..

अर्चना पूरन सिंह अक्सर सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. अपनी हंसी के ठहाकों की वजह से लोग उन्हें खूब पसंद करती हैं. जब से उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है उसके बाद से वो हर जगह छाई रहती हैं. अर्चना पूरन सिंह अपने पूरे परिवार के साथ व्लॉग बनाती हैं. जिसे लोगों का खूब प्यार मिलता है. अर्चना पूरन सिंह के बड़े बेटे की एक्ट्रेस योगिता बिहानी के साथ सगाई हो चुकी है. दोनों लिव-इन में रहते हैं. अर्चना की फैमिली के साथ योगिता भी व्लॉग में नजर आती हैं. अर्चना और परमीत ने योगिता को अपनी बेटी की तरह रखा हुआ है. अब योगिता आर्यमन के लिए करवा चौथ रखने वाली हैं. उन्होंने करवाचौथ से पहले अपनी होने वाली सास अर्चना पूरन सिंह को गिफ्ट दिया है.

योगिता ने दिया गिफ्ट

अर्चना ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में दिखाया है कि कैसे उनकी होने वाली बहू योगिता अपनी सास के लिए करवाचौथ पर स्पेशल गिफ्ट लेकर आई है. योगिता अर्चना ने किए लिए कपड़े लेकर आईं हैं. जिसे देखकर अर्चना बहुत खुश हो गईं. ये सब देखकर आर्यमन ने कहा- सास को रिश्वत देने का ये अच्छा तरीका है. मम्मी को जो तुमने कपड़े दिए हैं वो गाड़ी साफ करने वाले कपड़े जैसे लग रहे हैं. अर्चना ने योगिता की टांग खिंचाई नहीं होने दी बल्कि अपने बेटे आर्यमन को ही डांट लगा दी.

लिव-इन में रहते हैं आर्यमन और योगिता

बता दें आर्यमन और योगिता काफी समय से डेट कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया है. आर्यमन ने योगिता को प्रपोज करते हुए भी वीडियो शेयर किया था. अब ये दोनों साथ में रहते हैं. आर्यमन ने योगिता को एक घर गिफ्ट किया है जिसमें दोनों साथ में रहते हैं. योगिता भी अर्चना पूरन सिंह के हर व्लॉग में नजर आती हैं. दोनों ही होने वाली बहू का खास ध्यान रखते नजर आते हैं.