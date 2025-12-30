विज्ञापन

कुछ समय पहले अर्चना पूरन सिंह के बड़े बेटे आर्यमन ने यूट्यूब व्लॉग के जरिए एक्ट्रेस योगिता बिहानी के साथ अपने रिश्ते की बात शेयर की थी. अब इसी कड़ी में छोटे बेटे आयुष्मान सेठी की पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में आ गई है. 

कौन हैं अर्चना पूरन सिंह की रूमर्ड छोटी बहू? आयुष्मान की GF समीक्षा शेट्टी ने दी है सिंघम-पुष्पा एक्ट्रेस को ट्रेनिंग
कौन हैं अर्चना पूरन सिंह की छोटी बहू समीक्षा शेट्टी
नई दिल्ली:

टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह इन दिनों अपने प्रोफेशनल काम से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में जज की भूमिका निभाने वाली अर्चना अब अपने फैमिली व्लॉग्स के जरिए भी फैंस के बीच खास पहचान बना चुकी हैं. उनके व्लॉग्स में अक्सर पति परमीत सेठी और दोनों बेटे आर्यमन और आयुष्मान नजर आते हैं. कुछ समय पहले बड़े बेटे आर्यमन ने यूट्यूब व्लॉग के जरिए एक्ट्रेस योगिता बिहानी के साथ अपने रिश्ते की बात शेयर की थी. अब इसी कड़ी में छोटे बेटे आयुष्मान सेठी की पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में आ गई है. 

आयुष्मान की गर्लफ्रेंड हैं समीक्षा शेट्टी?

हाल ही में अर्चना के लेटेस्ट व्लॉग में आयुष्मान के साथ एक लड़की नजर आईं, जिनका नाम समीक्षा शेट्टी बताया जा रहा है. इसके बाद सोशल मीडिया पर हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर समीक्षा शेट्टी कौन हैं. दरअसल, अर्चना पूरन सिंह इन दिनों अपने पूरे परिवार के साथ लंदन वेकेशन पर हैं. इसी ट्रिप के दौरान व्लॉग में आयुष्मान, आर्यमन, योगिता और समीक्षा को एक साथ देखा गया. वीडियो में सभी काफी कंफर्टेबल और खुश नजर आए, जिससे रिश्ते की चर्चाओं को और हवा मिल गई.

प्रोफेशनल योग ट्रेनर हैं समीक्षा 

बताया जा रहा है कि समीक्षा शेट्टी एक प्रोफेशनल योग ट्रेनर और मेंटल हेल्थ मेंटॉर हैं. वह फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं. व्लॉग के दौरान भी आयुष्मान ने मजाकिया अंदाज में कहा कि समीक्षा हमेशा हेल्दी खाने और सही लाइफस्टाइल को बढ़ावा देती हैं. समीक्षा सिर्फ आम योग ट्रेनर नहीं हैं, बल्कि वह कई नामी सेलेब्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. उन्होंने रश्मिका मंदाना और काजल अग्रवाल को ट्रेनिंग दी है. इंडस्ट्री में उनकी पहचान एक फिटनेस एक्सपर्ट के तौर पर है. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है, जहां वह योग, मेडिटेशन और हेल्थ से जुड़े कंटेंट शेयर करती रहती हैं.

ndहालांकि, आयुष्मान और समीक्षा ने अब तक अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है. न ही दोनों ने खुलकर इसे कन्फर्म किया है. बावजूद इसके, एक साथ ट्रिप पर नजर आना और फैमिली व्लॉग में दिखना इस बात का इशारा जरूर दे रहा है कि दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह रिश्ता सिर्फ चर्चा तक सीमित रहता है या फिर दोनों इसे ऑफिशियल भी करते हैं.

