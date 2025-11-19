अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन सेठी के साथ दिल्ली में हुई धक्का-मुक्की और पड़े थप्पड़, वीडियो में सुनाई आपबीती

टीवी की मशहूर अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह, उनके पति परमीत सेठी और बेटा आर्यमन सेठी हाल ही में दिल्ली की गलियों में एक मजेदार फूड ट्रेल के लिए निकले थे. यह व्लॉग पूरी तरह मनोरंजन और दिल्ली के मशहूर खाने का स्वाद लेने के इरादे से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में मामला ऐसा पलटा कि आर्यमन के लिए यह टूर काफी परेशानी भरा बन गया. जैसे ही यह फैमिली कमला नगर, बंगाली मार्केट और ग्रेटर कैलाश की भीड़ वाली गलियों में पहुंची, वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. खासकर आर्यमन को देखते ही कई फैंस उन पर टूट पड़े, जिससे न सिर्फ धक्कामुक्की हुई बल्कि उन्होंने खुद बताया कि सेल्फी के चक्कर में उन्हें थप्पड़ भी पड़ गया. यह मजेदार व्लॉग अचानक एक हल्की-फुल्की अफरा-तफरी वाला अनुभव बन गया.

भीड़ ने आर्यमन को घेरा

फैमिली जब कमला नगर पहुंची, तो अर्चना मजाक में आर्यमन को कार से बाहर भेजते हुए बोलीं- "तुम्हें कोई पहचानता नहीं". लेकिन जैसे ही वह कार से उतरे, सीन उल्टा हो गया. अर्चना और परमीत जब एक दुकान की ओर जा रहे थे, तभी फैंस ने आर्यमन को घेर लिया. वह अचानक भीड़ से घिर गए और लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए धक्कामुक्की करने लगे. वापस कार में आते ही उन्होंने हंसते हुए कहा कि मम्मी-पापा से लोग बहुत प्यार से मिलते हैं, लेकिन मुझे धक्के भी पड़े और मुक्के भी. आर्यमन ने बताया कि कुछ लोग उन्हें इतनी जोर से धक्का दे रहे थे कि उनका फोन लगभग गिर गया. लोग बार-बार कहते रहे- "भैया फोटो दिलवा दो". इस पर खीझते हुए उन्होंने कहा, "अब नहीं दिलवाऊंगा".

इसके बाद परिवार जब दूसरे रेस्टोरेंट में गया, तो वहां दुकान मालिक ने तुरंत आर्यमन को पहचान लिया. कुछ ही देर में फिर से फैंस फोटो लेने पहुंच गए, जिस पर अर्चना मजे लेते हुए बोलीं, "क्या इसने पैसे देकर बुलाया है आपको फोटो खिंचवाने?".वहीं एक फैन ने मजाक में उन्हें 'आयुष्मान' कह दिया, जिससे तीनों खूब हंसे.

व्लॉग में दिखी फैमिली की मजेदार केमिस्ट्री

हालांकि भीड़ ने माहौल थोड़ा मुश्किल बना दिया, लेकिन पूरे व्लॉग में अर्चना, परमीत और आर्यमन की मजेदार बॉन्डिंग देखने लायक रही. उनकी हंसी-मजाक, लोगों से मिलना और हल्के-फुल्के पल देखने वाले फैंस को काफी पसंद आए.