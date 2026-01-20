विज्ञापन

जय से तलाक के बाद माही विज ने की नई शुरुआत, खरीदा नया घर,परिवार के साथ किया गृह प्रवेश

माही विज इन दिनों अपने तलाक को लेकर सुर्खियों में हैं. अब उहोंने अपनी नई शुरुआत की तस्वीरें शेयर की हैं.

जय से तलाक के बाद माही विज ने की नई शुरुआत
नई दिल्ली:

माही विज इन दिनों अपने तलाक को लेकर सुर्खियों में हैं. अब उहोंने अपनी नई शुरुआत की तस्वीरें शेयर की हैं. जय भानुशाली से आपसी सहमति से तलाक के ऐलान के बाद, उन्होंने अब अपने नए घर जैसी दिखने वाली जगह से तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है, "नई शुरुआत." एक्ट्रेस ने नए घर में पूजा करते हुए अपनी फैमिली की कई तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने घर से दिखने वाले नजारे की तस्वीरें भी शेयर कीं.

माही ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कई तस्वीरें शेयर कीं. एक तस्वीर में नए घर में हो रही पूजा की झलक दिखी. दूसरी तस्वीर में उन्होंने घर से दिखने वाले नजारे शेयर किए और लिखा, "नई शुरुआत." हालांकि उन्होंने अभी तक कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन फैंस का मानना ​​है कि माही ने नया घर खरीदा है. 

एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने तलाक के बारे में बात की और कहा, "मुझे लगता है कि यह बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है. अगर चीजें काम नहीं करती हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जब अलग होने का समय आता है, तो आप एक-दूसरे को कोर्ट में घसीटकर, या बुरा बर्ताव करके, या बच्चों को शामिल करके रिश्ते को नेगेटिविटी में घसीटें. मुझे लगता है कि मेरे बच्चे मुझ पर और जय पर गर्व करेंगे कि भले ही मम्मी और पापा को लगा कि वे शादी में  नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने इसे शांत और बेहतर तरीके से संभाला. यह मेरे लिए बहुत जरूरी है. एक समय आता है, जब आपको एहसास होता है कि शांति से ज़्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है और कोई भी इंसान आपकी अपनी अंदरूनी शांति से ज्यादा जरूरी नहीं है."

उन्होंने आगे कहा, "जय और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे. हमारी बेटी है, हमारे तीन बच्चे हैं. इस बात का कोई सवाल ही नहीं है कि कौन जिम्मेदारी लेगा और कौन नहीं. हम दोनों बराबर जिम्मेदारी लेंगे और हम दोनों उनसे बराबर प्यार करते हैं. ऐसा नहीं है कि बच्चे सड़क पर आ गए हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है.उन्हें वह सब मिलता रहेगा जो उन्हें पहले मिल रहा था." एलिमनी की अफवाहों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, अभी मैं इंस्टाग्राम पर बहुत से लोगों को देख रही हू. आधी-अधूरी जानकारी के साथ काम मत करो. मैं ऐसी बातें पढ़ रही हूं जैसे 'माही ने एलिमनी में 5 करोड़ रुपये लिए.' लोग सिर्फ लाइक और कमेंट्स के लिए पुराने वीडियो निकाल रहे हैं. यह बहुत दुख की बात है. यह बहुत दुख की बात है क्योंकि हमारे माता-पिता और बच्चे भी इंस्टाग्राम देखते हैं."

