पति जय से तलाक के बाद इस तरह वक्त बिता रही हैं माही विज, इस खास चीज को सबसे ज्यादा किया 'मिस'

एक्ट्रेस माही विज हाल ही में अपने तलाक को लेकर सुर्खियों में थीं. इस महीने की शुरुआत में टीवी एक्टर जय भानुशाली से उन्होंने तलाक ले लिया. इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने सबसे ज्यादा क्या मिस किया.

नई दिल्ली:

एक्ट्रेस माही विज हाल ही में अपने तलाक को लेकर सुर्खियों में थीं. इस महीने की शुरुआत में टीवी एक्टर जय भानुशाली से उन्होंने तलाक ले लिया. इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने सबसे ज्यादा क्या मिस किया. माही ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर टेनिस कोर्ट की एक झलक शेयर की, जहां वह स्लीक ब्लैक एथलीजर में हाथ में रैकेट लिए पोज देती हुई दिखीं. कैप्शन में उन्होंने लिखा, “मेजर मिस इन”. माही ने 4 जनवरी, 2011 में जय से शादी की थी. उनकी शादी लंबी चली. हालांकि अचानक तलाक लेकर उन्होंने फैंस  को चौका दिया.  

उन्होंने एक पोस्ट के जरिए अपनी शादी खत्म करने का ऐलान किया. पोस्ट में लिखा था, "हमने अलग होने का फैसला किया है, फिर भी हम एक-दूसरे का साथ देते रहेंगे.  शांति, विकास, दया और इंसानियत हमेशा से हमारे मार्गदर्शक मूल्य रहे हैं." साथ ही उन्होंने कहा कि अलग होने के बाद भी हम तीनों बच्चों की परवरिश एक साथ करते रहेंगे. "अपने बच्चों - तारा, खुशी, राजवीर - की खातिर, हम सबसे अच्छे माता-पिता, सबसे अच्छे दोस्त बने रहेंगे. उनके लिए जो भी सही होगा, वह करेंगे."

माही और जय ने कहा कि उनका फैसला नेगेटिव सोच से नहीं आया है और उन्होंने ड्रामा के बजाय शांति को चुना. उन्होंने आगे लिखा, "भले ही हम अलग-अलग रास्ते पर चल रहा हैं, लेकिन इस कहानी में कोई विलेन नहीं है और इस फैसले से कोई नेगेटिविटी जुड़ी नहीं है. कोई भी नतीजा निकालने से पहले, कृपया जान लें कि हमने ड्रामा के बजाय शांति और समझदारी को सबसे ऊपर चुना."

