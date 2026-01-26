विज्ञापन

तलाक के बाद माही विज ने खरीदी 50 लाख की कार, बेटी को दिया तोहफा, एक्स हस्बैंड जय भानुशाली हुए खुश

माही विज ने बेटी तारा की ख्वाहिश पूरी करते हुए 50 लाख की गाड़ी खरीदी है, जिसके चलते एक्स हस्बैंड जय भानुशाली ने बधाई दी है. 

तलाक के बाद माही विज ने खरीदी 50 लाख की कार, बेटी को दिया तोहफा, एक्स हस्बैंड जय भानुशाली हुए खुश
माही विज की नई कार पर दिया जय भानुशाली ने रिएक्शन
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस माही विज पिछले काफी समय से चर्चा में हैं. जब से उनका जय भानुशाली से तलाक हुआ तब से लोग उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि हाल ही में उनके डेटिंग की खबरें भी सामने आई थीं. लेकिन एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया और अपनी खुशियों पर फर्क नहीं पड़ने दिया. इसी बीच माही विज ने फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो के जरिए बताया कि उन्होंने मिनी कूपर गाड़ी खरीदी है. वहीं जय भानुशाली ना सिर्फ एक्ट्रेस को बधाई दी बल्कि उनकी नई कार में बच्चों को लॉन्ग ड्राइव पर भी ले गए.

 शेयर किए गए वीडियो में माही विज अपने नए घर और नई कार का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रही हैं. माही विज ने कंफर्म किया कि यह गाड़ी बेटी तारा की ड्रीम कार है, जो वह उसके लिए खरीदना चाहती थीं. वीडियो वायरल होते ही फैंस रिएक्शन देते हुए उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो कार की कीमत 50 लाख बताई जा रही है. 

माही विज की वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर जय भानुशाली ने शेयर की. उन्होंने माही और बेटी तारा को बधाई देते हुए लिखा, बधाई हो. यह लग्जरी की बात नहीं है. यह उसकी विश है. दरअसल, वीडियो में माही विज कहती हैं कि मैं यहां हूं क्योंकि अपनी लिटिल गर्ल को उसकी फेवरेट कार दे रही हूं उसे बिगाड़ने के लिए नहीं बल्कि एक पल गिफ्ट करने के लिए. एक स्टोरी, एक याद, जो वह जिंदगी भर याद रखेगी. हमारी छोटी ड्राइव्स साथ में, हमारी हंसी, हमारा टाइम, यह कीमती है. इतना ही नहीं वीडियो में जय भानुशाली को बच्चों को लॉन्ग ड्राइव पर नई कार में ले जाते हुए देखा जा सकता है.

गौरतलब है कि पिछले दिनों माही विज और जय भानुशाली ने अपनी शादी को खत्म करने का फैसला सुनाया था और कहा था कि वह बच्चों की साथ में परवरिश करेंगे और दोस्त बनकर रहेंगे. 

