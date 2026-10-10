'इंडिया के टॉप 1%' सेट पर अनिल कपूर पहनेंगे 39 साल पुरानी 'मिस्टर इंडिया' वाली जैकेट, बोले-'चोर बाजार खरीदी थी

बॉलीवुड के दिग्गज स्टार अनिल कपूर ने 'इंडिया के टॉप 1%' के सेट पर 39 साल पहले पहनी गई अपनी 'मिस्टर इंडिया' वाली ड्रेस पहनकर उन दिनों की यादें ताजा कीं. उन्होंने बताया कि यह मशहूर जैकेट उन्होंने मुंबई के चोर बाजार से खरीदी थी. अनिल उसी कोट, शर्ट और ट्राउज़र में नजर आएंगे जो उन्होंने 1987 में रिलीज हुई इस मशहूर फिल्म में पहने थे. उन्होंने यह भी बताया कि जैकेट कहां से खरीदी थी. अपने मशहूर लुक को फिर से अपनाते हुए अनिल ने कहा, "मैं कहूंगा कि शर्ट अभी भी मुझे फिट आती है, ट्राउजर भी फिट आता है और जैकेट भी फिट आती है. 39 साल बाद भी सब कुछ मुझे फिट आता है. टीम ने कहा कि काश हमें 'मिस्टर इंडिया' वाली ड्रेस मिल जाती और मैंने कहा कि मैंने उसे संभालकर रखा है।"

इस एपिसोड के पीछे की सोच के बारे में बताते हुए वे कहते हैं, "हम जो एपिसोड कर रहे हैं, वह सामाजिक रूप से बहुत अहम है. यही इसकी मुख्य थीम थी और फिल्म देखने के बाद राज कपूर साहब ने भी यही कहा था. फिल्म से क्या सीख मिलती है? सीख यह है कि हर कोई 'मिस्टर इंडिया' बन सकता है. यह एपिसोड उन लोगों के बारे में है जो देश की सेवा करते हैं. वे बिना किसी उम्मीद के देश के लिए काम करते हैं. वे इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं. वे भारत को वैसा बनाने में मदद करते हैं जैसा वह आज है."जैकेट के पीछे की कहानी के बारे में अनिल ने बताया, "मैंने जैकेट चोर बाजार से खरीदी थी. इत्तेफ़ाक से मैंने अपने बाल भी वैसे ही लंबे रखे हैं जैसे 'मिस्टर इंडिया' में थे. तो आज बाल भी लुक पर जंच रहे हैं."

'इंडिया के टॉप 1%: द अनिल कपूर शो' स्टार प्लस और जियोहॉटस्टार पर प्रसारित होता है. 'मिस्टर इंडिया' शेखर कपूर द्वारा निर्देशित एक साइंस-फिक्शन सुपरहीरो फिल्म है. अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म अरुण वर्मा (कपूर) की कहानी है, जो एक साधारण वायलिन वादक और समाज-सेवी हैं. उन्हें एक ऐसा उपकरण मिलता है जिससे वे अदृश्य हो सकते हैं.