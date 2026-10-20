39 साल पुराना श्रीदेवी- अनिल कपूर का रोमांटिक गाना, किशोर कुमार ने 20 साल की सिंगर के साथ रचा था इतिहास, लवर्स की टॉप प्ले लिस्ट में शामिल

सोशल मीडिया, रीमिक्स और रियलिटी शो के भारतीय संगीत की तस्वीर बदलने से बहुत पहले, मुंबई के मशहूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कुछ ऐसे पल गुज़रे थे जिन्होंने चुपचाप इतिहास रच दिया. ऐसा ही एक पल 1987 में आया, जब लगभग 21-22 साल की अलीशा चिनॉय 'मिस्टर इंडिया' के लिए एक डुएट रिकॉर्ड करने स्टूडियो पहुंचीं. उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि यह सेशन उनके शुरुआती करियर की सबसे प्यारी यादों में से एक बन जाएगा.बोनी कपूर द्वारा निर्मित और शेखर कपूर द्वारा निर्देशित 'मिस्टर इंडिया' कई मायनों में एक खास फिल्म थी. यह सलीम-जावेद की जोड़ी के अलग होने से पहले उनका आखिरी प्रोजेक्ट था. फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर ने काम किया था, और इस फिल्म ने बॉलीवुड को 'मोगैम्बो' जैसे यादगार किरदार दिए, लेकिन अलीशा चिनॉय के लिए यह फिल्म एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि यही वह इकलौता मौका था जब उन्होंने महान गायक किशोर कुमार के साथ कोई गाना रिकॉर्ड किया.

'मिस्टर इंडिया' में अलीशा को यह गाना कैसे मिला?

अलीशा के अनुसार, यह मौका उन्हें अचानक मिल गया. बप्पी लहरी के साथ एक हिट गाना देने के बाद, उन्हें शेखर कपूर के ऑफिस से फोन आया, "हम चाहते हैं कि आप इस गाने को गाकर देखें." जब वह स्टूडियो पहुंचीं, तो शेखर कपूर ने सहज भाव से बताया कि यह किशोर कुमार के साथ एक डुएट होगा. उस उम्र में किशोर दा जैसे दिग्गज कलाकार के साथ एक ही माइक पर गाने के खयाल से ही वह बहुत घबरा गई थीं. उन्होंने याद करते हुए कहा, "मैं बहुत किस्मत वाली थी कि मुझे उनके साथ गाने का मौका मिला." वे जिस गाने को रिकॉर्ड करने वाले थे, वह था "कटे नहीं कटते" - एक ऐसा गाना जिसमें आकर्षण, रहस्य और चंचलता भरी थी. इसे श्रीदेवी पर फिल्माया गया था, जो उनके सबसे यादगार सीन में से एक है.

किशोर कुमार के साथ रिकॉर्डिंग करना कैसा था?

अलीशा घबराई हुई अंदर आईं, वहीं किशोर कुमार अंदर आए... मस्ती करते हुए. अलीशा को उम्मीद थी कि एक औपचारिक परिचय होगा. शायद कुछ सलाह भी मिलेगी, लेकिन इसके बजाय उन्हें किशोर कुमार की अनोखी प्रतिभा की एक झलक देखने को मिली. लक्ष्मीकांत जी ने उनका परिचय कराते हुए कहा था, "यह एक नई गायिका हैं और ये आपके साथ गाएंगी." किशोर दा ने एक नजर डाली, अपनी भौहें उठाईं और बिना कुछ कहे अपना काम जारी रखा. अलीशा उस पल को याद करके हंसते हुए कहती हैं, "उनके हाव-भाव से लग रहा था जैसे वे सोच रहे हों - 'ये क्या गाएगी!'"जहां अलीशा पूरी तरह से ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थीं, वहीं किशोर दा वार्म-अप के दौरान "मस्ती-मजाक" कर रहे थे. चुटकुले सुना रहे थे और कमरे में ऐसे घूम रहे थे जैसे उन्हें किसी तैयारी की जरूरत ही न हो, लेकिन इस मस्ती-मजाक के बीच, स्टूडियो में एक गजब की तीव्रता थी. उन्होंने कहा, "स्टूडियो में एक अलग ही एनर्जी और माहौल था. यह कमाल का था."

क्या गाने के अलावा भी उनकी कभी कोई बातचीत हुई?

हैरानी की बात है कि नहीं. एक साथ रिकॉर्डिंग करने के बावजूद, उनके बीच शायद ही कोई बातचीत हुई. उन्होंने कहा, "हमारी कभी कोई आम या हल्की-फुल्की बातचीत नहीं हुई. बस इतना हुआ कि मैं माइक के सामने गई और वे अपनी मस्ती करते रहे. बस यही था." डुएट रिकॉर्ड हुआ, किशोर दा ने अपना काम पूरा किया और बिना कुछ कहे स्टूडियो से चले गए. पीछे रह गईं युवा अलीशा, जो सोचती रहीं कि किशोर दा के मन में क्या चल रहा होगा, लेकिन अंतिम परिणाम ने सब कुछ बयां कर दिया. “कटे नहीं कटते” बॉलीवुड के सबसे इरोटिक और बेहतरीन क्लासिक गानों में से एक बन गया. इसे श्रीदेवी की मंत्रमुग्ध कर देने वाली मौजूदगी, अनिल कपूर का आकर्षण, और किशोर कुमार व अलीशा चिनॉय की जादुई जुगलबंदी के लिए याद किया जाता है.

गाने के बोल

I love you

काटे नहीं कटते ये दिन, ये रात

कहनी थी तुमसे जो दिल की बात

काटे नहीं कटते ये दिन, ये रात

कहनी थी तुमसे जो दिल की बात

लो आज मैं कहता हूँ

I love you

कोई नहीं है, बस तुम हो साथ

कहनी थी तुमसे जो दिल की बात

कोई नहीं है, बस तुम हो साथ

कहनी थी तुमसे जो दिल की बात

लो आज मैं कहती हूँ

I love you

कैसी हवा है (धुली-धुली)

आज फ़िज़ा है (खुली-खुली)

कैसी हवा है (धुली-धुली)

आज फ़िज़ा है (खुली-खुली)

सारा नज़ारा (नया-नया)

दिल ने पुकारा (पिया-पिया)

सारा नज़ारा (नया-नया)

दिल ने पुकारा (पिया-पिया)

पिया-पिया, पिया-पिया

पिया-पिया

तुमने जो ली अंगड़ाई है

फिर बात वही याद आई है

तुमने जो ली अंगड़ाई है

फिर बात वही याद आई है

लो आज मैं कहता हूँ

I love you

I love you

महका-महका (तेरा बदन)

बहका-बहका (मेरा ये मन)

महका-महका (तेरा बदन)

बहका-बहका (मेरा ये मन)

छलका-छलका (रूप तेरा)

हल्का-हल्का (नशा मेरा)

छलका-छलका (रूप तेरा)

हल्का-हल्का (नशा मेरा)

नशा मेरा, नशा मेरा

नशा मेरा

जब आ ही गई मैं पास तेरे

कह दूँ जो दिल में है मेरे

जब आ ही गई मैं पास तेरे

कह दूँ जो दिल में है मेरे

लो आज मैं कहती हूँ

I love you

