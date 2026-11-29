रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की 'रामायण' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. थियेटर्स में तीन हफ्ते पूरे करने के बाद भी फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी होने का कोई इशारा नहीं दिख रहा है. इस बॉलीवुड एपिक फिल्म ने 24वें दिन भी अपनी स्पीड बरकरार रखी और अब यह दुनिया भर में 1815 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच रही है. Sacnilk के मुताबिक शनिवार को 'रामायण' (Ramayana Box Office Collection) ने भारत में 7028 शो से 14.65 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की.

यह शुक्रवार (27 नवंबर) की 8.45 करोड़ रुपये की कमाई के मुकाबले 73.4 प्रतिशत की बढ़त है. फिल्म की डोमेस्टिक नेट कमाई 1015.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 1212.55 करोड़ रुपये है. इसमें विदेशी बाजारों से हुई 602 करोड़ रुपये की कमाई को जोड़ने पर इसका कुल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1814.55 करोड़ रुपये हो जाता है.

रामायण अलग-अलग भाषाओं में रिलीज हुई है. फिल्म की कमाई में हिंदी वर्जन का सबसे बड़ा योगदान रहा. शनिवार को 5,252 शो के जरिए फिल्म ने 9.50 करोड़ रुपये कमाए. तमिल वर्जन से 1.90 करोड़ रुपये, जबकि मलयालम और कन्नड़ वर्जन से 1.60 करोड़ रुपये और 1.40 करोड़ रुपये की कमाई हुई. तेलुगु वर्जन का योगदान 25 लाख रुपये रहा. इंटरनेशनल लेवल पर 'रामायण' ने 24वें दिन अपनी कमाई में 7 करोड़ रुपये और जोड़े. अब तक फिल्म के कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन में विदेशी बाजारों का योगदान 33.2 प्रतिशत रहा है, जबकि भारतीय थियेट्रिकल मार्केट का हिस्सा 66.8 प्रतिशत है.

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नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) के डायरेक्शन में बनी 'रामायण' में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और रवि दुबे अहम किरदारों में हैं. 'रामायण: पार्ट 1' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसके अगले पार्ट को दिवाली 2028 में रिलीज करने की प्लानिंग है. फिलहाल सेकेंड पार्ट का काम पूरा नहीं हुआ है और कुछ हिस्सों की शूटिंग भी चल रही है. दूसरे पार्ट की मेन हाईलाइट हनुमान जी होने वाले हैं जिनका किरदार सनी देओल निभाते नजर आएंगे.