अनाया बांगर ने बताया सर्जरी से हो चुकी हैं पूरी तरह रिकवर, अब इस नाम और पहचान के साथ उतरेंगी क्रिकेट के मैदान

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपना नया चैप्टर शुरू करने की बात कही है. सर्जरी के तीन महीने बाद अब वो दोबारा क्रिकेट के मैदान में लौटने की तैयारी कर रही हैं. लेकिन इस पहचान के साथ.

अनाया बांगर की होगी क्रिकेट मैदान में वापसी
नई दिल्ली:

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर इन दिनों सुर्खियों में हैं. सबसे पहले सुर्खियों में रहने की वजह उनका जेंडर है. जिसे बदलवा कर वो लड़का से लड़की बन चुकी हैं. उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके चर्चे काफी ज्यादा हुए. अब अनाया बांगर ने एक और पोस्ट शेयर कर ये बताया है कि उनके आगे का इरादा क्या है. नई पोस्ट में अनाया बांगर ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग शेयर की है. जिसे देखकर फैन्स फिर उनकी तारीफ कर रहे हैं. अनाया बांगर कुछ दिन पहले ही रियलिटी शो राइज ऐंड फॉल में नजर आई थीं.

अनाया की फ्यूचर प्लानिंग

अनाया बांगर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के एक नए चैप्टर की शुरुआत की बात की है. अनाया ने बताया कि उन्होंने तीन महीने पहले सर्जरी कराई थी और अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं. उन्होंने कहा, ‘तीन महीने हो गए हैं मेरी सर्जरी को, और अब मैं पूरी तरह ठीक हूं. मैंने तय किया है कि मैं क्रिकेट के मैदान पर वापस आऊंगी, लेकिन अब आर्यन नहीं, अनाया बनकर.'

अनाया बांगर ने आगे कहा कि ये सफर आसान नहीं था. लेकिन फैंस और परिवार के प्यार ने उन्हें मजबूत बनाया. इस मौके पर अनाया बांगर ने अपने फैन्स का तहेदिल से शुक्रिया भी अदा किया. जिन्होंने हमेशा हर मोड़ पर उनका साथ दिया है. अनाया बांगर का ये वीडियो देखकर फैन्स उनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं.

ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए नई उम्मीद

इससे पहले अपने एक वीडियो में अनाया बांगर अपनी थेरेपी से जुड़े संघर्ष भी साझा कर चुकी हैं. अनाया ने अपनी एक पोस्ट में बताया था कि उन्होंने एक साल तक हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली और मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कई टेस्ट कराए. इनमें उनके मसल स्ट्रेंथ, सहनशक्ति, ग्लूकोज और ऑक्सीजन स्तर की तुलना महिला खिलाड़ियों से की गई. उन्होंने कहा कि इसके रिजल्ट से ये साबित हुआ कि वो महिला क्रिकेट में खेलने के लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं.

