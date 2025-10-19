रेखा, जया या सुषमा नहीं इस भाभी के अंदाज पर छूटी अमिताभ बच्चन की हंसी, वीडियो हुआ वायरल

अमिताभ बच्चन इस हफ्ते कौन बनेगा करोड़पति 17 में खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं. पिछले हफ्ते एक शैतान कंटेस्टेंट के साथ हुए वायरल एपिसोड के बाद, शो एक हल्के-फुल्के और मजेदार दिवाली स्पेशल के साथ वापस आ गया है. इस एपिसोड में कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और सुनील ग्रोवर, बच्चन के साथ हॉट सीट पर नजर आ रहे हैं.

सुनील ग्रोवर ने केबीसी स्टूडियो में जमा दिया रंग

सोनी टीवी के शेयर किए गए एक नए प्रोमो में स्टूडियो में हंसी का माहौल साफ दिखाई दे रहा है. सफेद सूट पहने और क्लीन शेव किए हुए सुनील, अपना पॉपुलर गाना, "मेरे हसबैंड मुझको प्यार नहीं करते" गाते हैं. उनके इस अंदाज को देखकर अमिताभ बच्चन बेकाबू होकर हंस पड़ते हैं. होस्ट ताली बजाते हैं और अपनी हंसी रोक नहीं पाते हुए मस्ती में अपना सिर पीछे कर लेते हैं.

काले सूट में बेहद खूबसूरत दिख रहे कृष्णा भी इस मस्ती में शामिल होते हैं और सुनील की परफॉर्मेंस के दौरान मुस्कुराते रहते हैं. ऑनलाइन इस प्रोमो पर फैन्स ने तुरंत रिएक्शन दिए. एक ने लिखा, "हे भगवान, दो दिग्गज." दिवाली स्पेशल एपिसोड सोमवार रात 9 बजे टेलीकास्ट होगा. सुनील और कृष्णा दोनों नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा के साथ द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भी नजर आ रहे हैं. सुनील हाल ही में सनफ्लावर और तांडव में नजर आए थे और शाहरुख खान की फिल्म जवान में भी उनका एक छोटा सा किरदार था.

केबीसी का एक कंटेस्टेंट जो हुआ वायरल

कौन बनेगा करोड़पति हाल ही में एक और वजह से सुर्खियों में रहा. पिछले हफ्ते के एपिसोड में इशित भट्ट नाम का एक जूनियर कंटेस्टेंट अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए वायरल हो गया. 10 साल का यह बच्चा बच्चन को बीच में ही टोकते हुए और होस्ट के विकल्प पढ़ने से पहले ही जवाब "लॉक" करने की मांग करते हुए देखा गया.

बच्चे के ओवरएक्टिव होने के बावजूद, अमिताभ बच्चन शांत रहे और हालात को आराम से संभाला. दर्शकों ने सीनियर एक्टर के धैर्य की तारीफ की. बाद में इशित का सेल्फकॉन्फिडेंस डगमगा गया जब वह वाल्मीकि की रामायण से जुड़े ₹25,000 के सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे और बिना कोई जीत हासिल किए शो से चले गए.

इस राउंड के बाद बच्चन ने एक सलाह दी. उन्होंने कहा, "कभी-कभी बच्चे के ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर देते हैं." - दर्शकों को याद दिलाते हुए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी बैलेंस की जरूरत होती है.