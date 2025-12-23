अमिताभ बच्चन ने देखी दोस्त धर्मेंद्र और नाती की फिल्म, बोले- बिना किसी बनावट के ईमानदार एक्टिंग

अमिताभ बच्चन ने अपने करीबी दोस्त धर्मेंद्र और नाती अगस्त्य नंदा की आने वाली फिल्म 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी और उसके प्रदर्शन की खूब तारीफ की. दिग्गज अभिनेता ने अपने ब्लॉग पर एक भावुक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अगस्त्य को परफेक्ट एक्टर बताया.'इक्कीस' में 24 साल के अगस्त्य नंदा ने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाई है. अरुण खेत्रपाल 1971 के भारत-पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई में सिर्फ 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे. उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो उस समय भारत के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता थे.

क्या बोले अमिताभ बच्चन

मुंबई में सोमवार को हुई स्क्रीनिंग के बाद अमिताभ बच्चन ने लिखा, "फिल्म में जब वह (अगस्त्य नंदा) फ्रेम में आते हैं, तो नजरें सिर्फ उन पर टिक जाती हैं. उनकी परिपक्वता, बिना किसी बनावट के ईमानदार एक्टिंग और किरदार के साथ पूरा न्याय... कुछ भी अलग से नहीं, हर शॉट में सिर्फ परफेक्शन." उन्होंने आगे कहा, "यह कोई नानाजी की बात नहीं है, बल्कि एक अनुभवी दर्शक की राय है. फिल्म की प्रस्तुति, लेखन और निर्देशन बेदाग है. फिल्म खत्म होने पर आंखें गर्व और खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं."

इक्कीस के डायरेक्टर कौन

फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है और इसे दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. लेखन में राघवन के साथ अरिजीत बिस्वास और पूजा लधा सुरती शामिल हैं. अगस्त्य नंदा ने 2023 में जोया अख्तर की 'द आर्चीज' से डेब्यू किया था, जिसमें सुहाना खान और खुशी कपूर भी थे. अब 'इक्कीस' उनकी पहली थिएटर रिलीज फिल्म होगी. बच्चन परिवार में अगस्त्य के प्रदर्शन को लेकर काफी उत्साह है. दर्शकों को भी इस युद्ध नायक की अनकही कहानी का इंतजार है.

