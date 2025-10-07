विज्ञापन

बिग बॉस 19 : अमाल मलिक ने अपने ब्रेकअप के दर्द से लिखा था ये हिट गाना, अरिजीत सिंह ने इसके लिए जीता अवॉर्ड

अमाल मलिक ने बिग बॉस में अपनी बातचीत के दौरान इस गाने की पूरी कहानी शेयर की. इस गाने को अरिजीत सिंह ने 20 मिनट में रकॉर्ड किया था.

अमाल मलिक ने अपने ब्रेकअप के दौरान लिखा ये गाना
नई दिल्ली:

फिल्म ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया' का गाना 'रोके ना रुके नैना' दर्शकों को काफी पसंद आया था. इसमें आलिया भट्ट और वरुण धवन के किरदारों के बिछड़ने का दर्द दिखाया गया था. इस गाने को अमाल मलिक ने बनाया था. ‘बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट अमाल मलिक ने बताया कि इस गाने की प्रेरणा अपने ब्रेकअप से मिली थी. ‘बिग बॉस 19' के लेटेस्ट एपिसोड में अमाल मलिक ने इस बात का खुलासा किया है.

अमाल मलिक ने गाने के बारे में बात करते हुए कहा, "मैं ब्रेकअप से गुजर रहा था और एक ट्रिप पर जाने वाला था, तभी फिल्म के निर्देशक शशांक ने मुझे यह गाना दिया. मैंने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि मैं जाने ही वाला था, लेकिन उन्होंने मुझे ट्रिप के दौरान इस पर काम करने के लिए कहा."

अमाल मलिक ने यह भी बताया कि इसका दूसरा पार्ट उनके दिल के बेहद करीब है. इसकी वजह बताते हुए अमाल ने आगे कहा, "यह हमारी आखिरी मुलाकात थी, हम फिर कभी नहीं मिलने वाले थे. तभी मैंने लिखा, हाथों की लकीरें दो, मिलती जहां हैं, जिसको पता है बता दे, जगह वो कहां है."

अमाल ने आगे बताया कि गायक अरिजीत सिंह ने इस गाने को सिर्फ 20 मिनट में रिकॉर्ड किया था. उन्होंने कहा, "अरिजीत सिंह को इस गाने को गाना था. मैं और मेरे दोस्त स्टूडियो में उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे. वह बस आए और 20 मिनट में गाना रिकॉर्ड कर लिया और उन्हीं 20 मिनटों के लिए अरिजीत सिंह को फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला."

फिल्म ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया' को शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया था. फिल्म के गाने 'रोके ना रुके नैना' के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट मेल सिंगर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. रियलिटी शो ‘बिग बॉस' की बात करें तो इस शो में इस वीकेंड कोई बाहर नहीं हुआ, जबकि इस बार अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, नीलम गिरी, जीशान कादरी, कुनिका सदानंद, नेहल चुडासमा और प्रणित मोरे को नॉमिनेट किया गया था.

इसके साथ ही ‘बिग बॉस' के घर में एक नए सदस्य की एंट्री हो गई है. घर में फेमस क्रिकेटर दीपक चहर की बहन मालती चहर को वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री दी गई है.
 

