बिग बॉस 19 वीकेंड का वार इविक्शन का आया अपडेट, फैमिली वीक से तय होगा पहला फाइनलिस्ट

बिग बॉस 19 का फिनाले वीक शुरू होने वाला है, जिसकी रेस में कुनिका सदानंद, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, अशनूर कौर और शाहबाज बादेशा बने हुए हैं. लेकिन फिनाले वीक से पहले शो में फैमिली वीक देखने को मिलने वाला है. वहीं उससे भी पहले फैंस जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते कौन शो से इविक्ट होगा. लेकिन फैंस के लिए गुड न्यूज यह है कि इस हफ्ते कोई भी कंटेस्टेंट इविक्ट नहीं होने वाला है. इतना ही नहीं अगले हफ्ते शो में फैंस को कंटेस्टेंट के घरवाले नजर आने वाले हैं.

दरअसल, बिग बॉस तक के मुताबिक, अगले हफ्ते शो में फैमिली वीक देखने को मिलेगा. वहीं 3 कंटेस्टेंट की फैमिली एक दिन में घर में एंट्री करेगी और पूरा एक दिन कंटेस्टेंट के साथ रहेगी. वहीं घरवाले अगले हफ्ते के कैप्टन या एक कंटेस्टेंट को सेफ करने या टिकट टू फिनाले कंटेंडरशिप के लिए वोट करते हुए नजर आएंगे. इसके साथ ही मेकर्स शो में नया ट्विस्ट लाने की तैयारी करते हुए नजर आने वाले हैं.

गौरतलब है कि फिनाल दिसंबर के पहले हफ्ते में होने की खबरे हैं. वहीं बिग बॉस 19 के गेम से पिछले हफ्ते तीन इविक्शन देखने को मिले, जिसमें मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज और नीलम गिरी का इविक्शन देखने को मिला. इसके बाद घर में अभी 8 लोग है. इसके चलते उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक तीन कंटेस्टेंट शो से बाहर हो जाएंगे, जिसके बाद बिग बॉस 19 को 5 फाइनलिस्ट मिलेंगे. अब देखना होगा कि शो में कौन होगा, जो पहले फाइनलिस्ट बनकर फिनाले में अपनी जगह पक्की करता है.