एक्ट्रेस ने सलमान खान के आंसुओं को कहा फर्जी, बोली- हमें ब्रेन हैम्रेज भी हो जाए तो पूछने नहीं आओगे...

एक्ट्रेस ने जिस तरह से पैपराजी से बात की समझ नहीं आया कि वो सलमान-शाहरुख को मिल रही अटेंशन से दुखी थीं या खुद को ना मिल रही लाइम लाइट से.

खुशी मुखर्जी ने सलमान-शाहरुख पर साधा निशाना
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी सोशल मीडिया पर किसी सेंसेशन से कम नहीं हैं. वह अपने ड्रेसिंग एक्सपेरिमेंट्स की वजह से चर्चा में रहती हैं. लेकिन इस बार वह अपनी किसी ड्रेस की वजह से नहीं बल्कि अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं. एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी हाल में पैपराजी के कैमरे में कैद हुईं यहां कैमरा पर्सन से बात करते हुए उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान से कम्पेरिजन किया. एक्ट्रेस ने कहा, मैं भी रो कर दिखा दूं क्या कि तुम लोग मेरे फैन हो जाओ. आजकल सलमान और शाहरुख बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं ना.

खुशी ने आगे कहा, सही बात तो है...ब्रेन हैम्रेज भी हो जाता है तो आप लोग पूछने नहीं आते हो. शाहरुख ही शाहरुख है हर जगह. सलमान भी रो देता है इंस्टेंट में. मैं भी एक काम करती हूं ग्लिसरीन थोड़ा लगा लेती हूं. हम लोग बस ग्लैमरस डॉल बनकर घूमें. 

सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

खुशी मुखर्जी के वीडियो पर सोशल मीडिया के मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. एक ने कमेंट किया, जा जा के शाहरुख और सलमान से कम्पेयर कर दिया. एक ने पूछा, ये हैं कौन? तो वहीं एक ने सवाल किया, जिंदगी से मोहब्बत नहीं? बता दें पिछले दिनों सलमान खान टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में नजर आए थे. यहां उन्होंने अपनी एक तकलीफ के बारे में बताया था जिससे वो लंबे समय से जूझ रहे थे वहीं शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान की फिल्म बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लॉन्च के मौके पर हाथ में बैंडेज के साथ नजर आए थे.

