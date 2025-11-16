बिग बॉस 19 में खुलकर हुई चीटिंग! अपने फेवरेट तीन कंटेस्टेंट को दिया दूसरा चांस और इन तीन को एक झटके में निकाला

बिग बॉस 19 विवादों में घिरा हुआ है. शो के मेकर्स पर बार-बार पक्षपात करने के आरोप लग रहे हैं. हाल ही में बाहर हुए मृदुल तिवारी ने भी एविक्शन प्रोसेस को गलत बताया. अब एक्स कंटेस्टेंट आवेज दरबार, नगमा मिराजकर और अभिषेक बजाज ने खुलासे किए हैं कि मेकर्स ने कुनिका सदानंद को तीन बार एविक्शन से बचाया.

आवेज दरबार ने इंस्टाग्राम लाइव में अभिषेक बजाज से बात की. अभिषेक ने बताया कि तीन कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद, फरहाना भट्ट और नेहल एविक्ट होने के बावजूद घर में वापस लाए गए. आवेज ने कहा कि उन्हें एक भी मौका नहीं मिला.

कुनिका को एलिमिनेट होने से बचाने पर आवेज ने डिटेल में. पहली बार उन्हें कवर देकर सेफ किया गया. दूसरी और तीसरी बार नॉमिनेशन के दौरान नो एविक्शन वीक अनाउंस कर दिया गया. आवेज ने प्रणीत मोरे के बीमार होने पर एविक्शन रद्द करने को भी क्रिटिसाइज किया. उन्होंने कहा कि बीमारी के कारण कोई और बाहर हो सकता था, लेकिन पूरी प्रोसेस क्यों रोकी गई. जब चार लोग नॉमिनेटेड हों तो डबल एविक्शन होता है, लेकिन सात लोगों के नॉमिनेशन में ऐसा नहीं किया जाता.

लाइव सेशन में आवेज ने यह भी बताया कि एविक्शन के समय उन्हें दूसरे कंटेस्टेंट से मिलने तक नहीं दिया गया और वे दोस्तों से मिल भी नहीं सके. शो पहले भी विवादों में रहा है. बसीर अली और नेहल चुडासमा को डबल एविक्शन में बाहर किया गया, जबकि नीलम गिरी बच गईं. एक्स कंटेस्टेंट शहनाज गिल ने बसीर के एविक्शन पर हैरानी जताई और उन्हें टॉप-2 में देखने की बात कही.

अभिषेक बजाज को दर्शकों के वोट के बजाय प्रणीत मोरे के फैसले से बाहर किया गया. मृदुल तिवारी मिड-वीक एविक्शन में निकाले गए. मृदुल ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें गेस्ट की वोटिंग से हटाया गया, जबकि एक महिला गेस्ट ने खुलासा किया कि वोटिंग कैप्टेंसी के लिए थी एविक्शन के लिए नहीं. मृदुल ने कहा कि उनके फैन्स तीन महीने से उनकी जर्नी देख रहे थे और गलत एविक्शन से परेशान हैं. वे जल्द ग्रेटेस्ट नोएडा लौटकर अपने फैन्स का आभार व्यक्त करना चाहते हैं.