पुष्पा के मेकर्स ला रहे हैं उससे भी बड़ी फिल्म! दो पार्ट में होगी रिलीज, 2026 में पहला पार्ट

पुष्पा द राइज और पुष्पा द रूल जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाले मैत्री मूवी मेकर्स अपनी नई फिल्म ला रहे हैं, जो फौजी है. यह प्रभास की सबसे बहुप्रतीक्षित आगामी फिल्मों में से एक है, जिसमें वह ‘सीता रामम' के निर्देशक हनु राघवपुडी के साथ काम कर रहे हैं. फिल्म की घोषणा के बाद से ही यह चर्चा में है, क्योंकि इसमें दर्शकों को प्रभास को आज़ाद हिंद फोर्स के एक सैनिक के रूप में देखने का अवसर मिलेगा. फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं का काल्पनिक पुनर्कथन है. भारत की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हाउस में से एक, मैत्री मूवी मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर अपनी अगली मैग्नम ओपस फौजी की घोषणा की है. यह बहुप्रतीक्षित फिल्म सुपरस्टार प्रभास और सीता रामम के निर्देशक हनु राघवपुडी को एक साथ लेकर आ रही है.

हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का दमदार टाइटल पोस्टर जारी किया, जिसमें प्रभास को एक उग्र और प्रभावशाली लुक में दिखाया गया है, जो इंटरनेट पर तुरंत वायरल हो गया. दिलचस्प बात यह है कि फौजी की दुनिया बहुत विशाल है, और स्वयं निर्देशक हनु राघवपुडी ने पुष्टि की है कि फिल्म दो भागों में रिलीज़ होगी.

फिल्म के दो-भागीय होने पर बात करते हुए निर्देशक हनु राघवपुडी ने कहा, “हम इस मूवी में प्रभास की एक दुनिया को दिखा रहे हैं, और दूसरा इंस्टॉलमेंट एक अलग आयाम की खोज करेगा. हमारे औपनिवेशिक अतीत में इतना व्यापक कंटेंट है. ऐसी कहानियां जो दुखद रूप से समाप्त हुईं, पर किसी और वास्तविकता में परी-कथा जैसी हो सकती थीं. मैंने इसमें कुछ वास्तविक जीवन के अनुभव भी जोड़े हैं, जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रेरित किया.”

फौजी प्रभास की बाहुबली के बाद महाकाव्य पीरियड ड्रामा की दुनिया में भव्य वापसी है, जो एक दृश्य-रूप से शानदार और भावनात्मक रूप से समृद्ध अनुभव का वादा करती है. मैत्री मूवी मेकर्स की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म कही जा रही फौजी प्रभास, पुष्पा के निर्माताओं और सीता रामम के निर्देशक हनु राघवपुडी को एक साथ लाती है, जिसे “पीढ़ियों का संगम” कहा जा रहा है. “एक सैनिक की सबसे बहादुर कहानी” की टैगलाइन के साथ, फौजी साहस और वीरता की एक भूली-बिसरी दास्तान को उजागर करती है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मैत्री मूवी मेकर्स पुष्पा फ्रेंचाइज़ी, उप्पेना, डियर कॉमरेड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुकी है, इस फिल्म का निर्माण कर रही है. बताया जा रहा है कि शानदार विजुअल्स और एक इमर्सिव सिनेमैटिक अनुभव के लिए भारी निवेश किया जा रहा है, जिससे यह अब तक की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक बन रही है.