बिग बॉस 19 से बाहर होकर नोएडा पहुंचे मृदुल तिवारी, मिला जोरदार वेलकम, सड़क पर उतरा फैन्स का हुजूम

बिग बॉस 19 से निकलने के बाद अब फाइनली मृदुल तिवारी अपने शहर नोएडा पहुंचे और यहां उन्हें किसी फिल्म स्टार सा वेलकम मिला. गले में मालाएं और सड़क पर फैन्स की भीड़ जो केवल मृदुल का नाम चिल्ला रहे थे और उनकी तस्वीरें लेना चाहते थे. मृदुल भी बड़े ही प्यार से गाड़ी से बाहर निकल हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रहे थे. मृदुल को मिला ये प्यार दिखा रहा है कि उनके पास अच्छा फैन सपोर्ट है. ऐसे में उनका बाहर निकलना हर किसी को हजम नहीं हो रहा है.

मृदुल के एविक्शन पर भी सवाल मंडरा रहे हैं. एक तरफ मृदुल ने एक इंटरव्यू में कहा कि ऑडियंस के सामने उन्होंने जो स्पीच दी थी उसका अच्छा पार्ट एडिट कर दिया गया और सिंपल वाला दिखाया गया. मतलब के मेकर्स भी सोच समझकर दिखा रहे हैं कि वे क्या दिखाना चाहते हैं. वहीं शो में लाइव ऑडियंस के तौर पर पहुंची एक महिला ने बताया कि उन्हें बताया गया था कि उन्हें ये बताया गया था कि यह वोटिंग कैप्टन्सी टास्क के लिए है.

अभिषेक बजाज ने भी उठाए सवाल

अभिषेक बजाज ने आवेज दरबार के साथ लाइव सेशन में कहा कि जब मेकर्स ने चाहा तो तीन कंटेस्टेंट को दूसरा मौका दिया गया लेकिन जब उनकी बारी आई तो सीधे नॉमिनेशन कोई दूसरा रास्ता नहीं. सीधे-सीधे घर से बाहर कर दिया जबकि कुनिका सदानंद, नेहल चुडासमा और फरहाना भट्ट को शो में दूसरा मौका दिया गया. वहीं अभिषेक बजाज के एलिमिनेशन पर तो हर कोई हैरान था. सोशल मीडिया पर भी यही राय थी कि बजाज वो कंटेस्टेंट थे जो सीक्रेट रूम डिजर्व करते थे.