विज्ञापन

अमाल मलिक और तान्या मित्तल रोमांटिक अंदाज में डांस करते आए नजर, AI वीडियो वायरल हुआ तो लोग बोले प्लीज यार ये..

वीडियो में अमाल मलिक और तान्या मित्तल 'कौन तुझे यूं प्यार करेगा' पर डांस करते नजर आ रहे हैं. दोनों को एक आलीशान सेट पर दिखाया गया है और कुछ कुछ मैचिंग कलर के आउटफिट में दोनों ही बड़े प्यार से साथ डांस करते  नजर आ रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
अमाल मलिक और तान्या मित्तल रोमांटिक अंदाज में डांस करते आए नजर, AI वीडियो वायरल हुआ तो लोग बोले प्लीज यार ये..
अमाल मलिक और तान्या मित्तल का फेक वीडियो वायरल
Social Media
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में यूं तो एक ऑफीशियल कपल आवेज दरबार और नगमा की एंट्री हुई थी लेकिन रोमांटिक रील्स के मामले में अमाल मलिक और तान्या मित्तल बाजी मार गए. यूं तो दोनों के बीच कुछ भी नहीं और इनकी शुरुआत दोस्ती के तौर पर हुई थी लेकिन इनकी बॉन्डिंग को फैन्स ने खूब इंजॉय किया. इनके बीच की हर नोकझोंक और अच्छे पलों को सोशल मीडिया पर खूब देखा गया और शेयर भी किया गया. अब भले ही इनके बीच तकरार शुरू हो चुकी है और दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करते लेकिन सोशल मीडिया है कि मानता नहीं. असल डांस वीडियो नहीं मिला तो किसी ने एआई की मदद से अमाल और तान्या का एक डांस वीडियो बनाया है.

इस वीडियो में दोनों अमाल और तान्या 'कौन तुझे यूं प्यार करेगा' पर डांस करते नजर आ रहे हैं. दोनों को एक आलीशान सेट पर दिखाया गया है और कुछ कुछ मैचिंग कलर के आउटफिट में दोनों ही बड़े प्यार से साथ डांस करते  नजर आ रहे हैं. साफ पता है कि ये वीडियो एआई है लेकिन इस जोड़ी के फैन्स को ये खूब पसंद आ रहा है. 

सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर हार्ट आइकन के साथ कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा, बहुत अच्छा...लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता सब टूट गया है. एक ने लिखा, बेस्ट जोड़ी ऑफ बीबी 19. एक ने कमेंट किया, मत बनाओ ये सब. एक ने लिखा, भाई-बहन. एक ने लिखा, अमाल जैसे दोगले इंसान को तान्या मित्तल अपना चपरासी भी नहीं रखेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amaal Mallik, Amaal Mallik Instagram, Amaal Mallik Songs, Amaal Mallik Bigg Boss 19, Amaal Mallik Tanya Mittal, Tanya Mittal News, Who Is Tanya Mittal, Tanya Mittal Bigg Boss 19, Amaal Mallik Tanya Mittal Romantic Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com