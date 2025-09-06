बिग बॉस 19 के दूसरे वीकेंड का वार पर टूटेगा अमाल मलिक का घमंड! सलमान खान बोले- आप यहां पर किस मकसद...

बिग बॉस 19 इन दिनों चर्चा में है. शो में फाइट, बदलती दोस्ती और नए नए टास्क के जरिए गेम में आते ट्विस्ट दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं. इसी बीच वीकेंड का वार आ गया है, जिसमें दूसरे हफ्ते में सलमान खान की गाज अमाल मलिक पर गिरी है, जिसका कारण उनका दिन में घर में सोना है. प्रोमो की शुरुआत सलमान खान के स्टेज पर कुर्सी पर सोने से होती है, जिसके बाद सभी घरवाले हंसने लगते हैं. हालांकि मामला गंभीर होता है और सलमान खान अमाल मलिक को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं.

प्रोमो में अमाल मलिक के एक बयान को दोहराते हुए सलमान कहते हैं, बिग बॉस मिलो मुझे. देख लूंगा आपको. यह कहते ही अमाल मलिक समेत सभी घरवाले सीरियस हो जाते हैं. इसके बाद होस्ट कहते हैं, आजतक की कोई भी कंटेस्टेंट नहीं आया है कि दिन में इतना सोया है. आप यहां पर किस मकसद से आए थे. सोने के लिए आए थे. आप यह बताने आए हैं कि असली अमाल मलिक कौन हैं. आपने बता दिया. जाग जाओ. रियलिटी को देखो.

इस प्रोमो को देखने के बाद लोगों का भी रिएक्शन सामने आया है. एक यूजर ने लिखा, यह अमाल के लिए जरुरी थी. वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था. दूसरे यूजर ने लिखा, अमाल कभी कभी बहुत इरिटेटिंग लगता है ये रियलिटी चेक मिलना बहुत जरुरी था. तीसरे यूजर ने लिखा, रियलिटी चेक मिलना बेहद जरुरी था. चौथे यूजर ने लिखा, अमाल में विनर बनने की क्षमता है. इसीलिए सलमान सर ने उन्हें शो में सोने के लिए ना कहा. वरना आवेज, नगमा, नतालिया और नीलम प्रणीत शो में कुछ नहीं कर रहे हैं.