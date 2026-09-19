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'वंदे मातरम्' विवाद पर मनोज मुंतशिर को आया गुस्सा, बोले- हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है

मनोज मुंतशिर ने देशभक्ति गीत वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद पर अपना रिएक्शन दिया और कहा- 'वंदे मातरम्' पूरा गाया जाएगा और पूरा गाना पड़ेगा.

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'वंदे मातरम्' विवाद पर मनोज मुंतशिर को आया गुस्सा, बोले- हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है
मनोज मुंतशिर ने वंदे मातरम कॉन्ट्रोवर्सी पर कही ये बात
नई दिल्ली:

गीतकार, स्क्रीनराइटर और कवि मनोज मुंतशिर शुक्ला ने युवा धर्म संसद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित लाइव म्यूजिकल शो 'मेरा देश पहले: नरेंद्र मोदी की अनकही कहानी' और देशभक्ति गीत 'वंदे मातरम्' को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि आज उन्हें इस बात का भरोसा हुआ है कि देश के युवाओं में अगर धर्म और भारतीय संस्कृति को लेकर इसी तरह की आस्था और समझ बनी रही तो हजारों साल बाद भी भारत की संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. 

मनोज मुंतशिर ने की मोदी जी की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित इस लाइव म्यूजिकल शो को लेकर मनोज मुंतशिर ने कहा, ''प्रधानमंत्री के जीवन के कई पहलुओं में से मुझे सबसे ज्यादा 'सेवा' ने प्रभावित किया है. पीएम मोदी लोगों को लगातार मोटिवेट करते हैं और नि:स्वार्थ भावना से सेवा करने की बात को अपने जीवन में उतारते हैं. अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी को सिर्फ एक शब्द में समेटना हो तो वह शब्द 'सेवा' होगा. 'सेवा परमो देवः' की भावना उनके लिए सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि जीवन में अपनाने वाली चीज है.''

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वंदे मातरम कॉन्ट्रोवर्सी पर कहा- पूरा गाना पड़ेगा

वंदे मातरम् को केवल दो छंदों तक सीमित करने के विवाद पर उन्होंने कहा, ''प्रतिपक्ष के नेता को इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए. 'वंदे मातरम्' पूरा गाया जाएगा और पूरा गाना पड़ेगा. नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है, शिवाजी और नानक को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है.'

देशभक्ति गीतों के लिए फेमस हैं मनोज मुंतशिर

बता दें कि मनोज मुंतशिर का नाम बॉलीवुड में सिर्फ देशभक्ति या धार्मिक भावनाओं से जुड़े गीतों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने रोमांस, इमोशन और रिश्तों पर भी कई लोकप्रिय गाने लिखे हैं, जिनमें 'गलियां', 'तेरे संग यारा', 'कौन तुझे', 'मैं फिर भी तुमको चाहूंगा', 'दिल मेरी ना सुने', 'कैसे हुआ', 'तेरी मिट्टी' और 'मेरे रश्के कमर' जैसे गाने शामिल हैं

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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