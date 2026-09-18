घर बनने की खुशी में रानू मंडल ने गाया माधुरी दीक्षित का 32 साल पुराना गाना, लोग बोले- लता मंगेशकर वाली फीलिंग आ गई 

रानू मंडल एक बार फिर अपने सिंगिंग वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में रानू मंडल घर बनने की खुशी में सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म ‘हम आपके हैं कौन' का मशहूर गाना ‘दीदी तेरा देवर दीवाना' गाती नजर आ रही हैं. वीडियो की शुरुआत में एक लड़का कहता है कि सभी के आशीर्वाद से दीदी का छोटा सा घर बन चुका है और इसी खुशी में वह यह गाना गाएंगी. इसके बाद रानू मंडल गाना शुरू कर देती हैं. वीडियो पर लोगों के कई तरह के कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं.

घर बनने की खुशी में गाया ‘दीदी तेरा देवर दीवाना'

वीडियो में रानू मंडल काफी खुश नजर आ रही हैं. वह ‘दीदी तेरा देवर दीवाना' गाने की कुछ पंक्तियां गाती हैं और अपने अंदाज में सुर लगाती दिखाई देती हैं. वीडियो के साथ दिए गए पोस्ट में भी इसी खुशी का जिक्र किया गया है. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा कि उनकी आवाज बहुत खूबसूरत है, वहीं कई लोगों ने हार्ट और हंसी वाले इमोजी के साथ रिएक्शन दिया है. कुछ लोग रानू मंडल का हौसला बढ़ाते हुए भी नजर आए. एक ने लिखा, "आपका गाने में लता मंगेशकर वाली फीलिंग है".

रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर रातोंरात हुई थीं वायरल

रानू मंडल का नाम साल 2019 में अचानक हर किसी की जुबान पर आ गया था. पश्चिम बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर उनका ‘एक प्यार का नगमा है' गाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. यह वीडियो एक यात्री ने रिकॉर्ड किया था और देखते ही देखते रानू मंडल इंटरनेट सेंसेशन बन गई थीं. उनकी आवाज की तुलना मशहूर गायिका लता मंगेशकर से भी की जाने लगी थी.

इसके बाद उन्हें सिंगिंग रियलिटी शो ‘सुपरस्टार सिंगर' में बुलाया गया. शो में हिमेश रेशमिया ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें अपनी फिल्म ‘हैप्पी हार्डी एंड हीर' में गाने का मौका दिया. रानू ने हिमेश के साथ ‘तेरी मेरी कहानी' और दूसरे गानों के लिए अपनी आवाज दी.

अब कम नजर आती हैं, लेकिन वीडियो आते रहते हैं

रानू मंडल को उस समय बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया तक खूब लोकप्रियता मिली थी. हालांकि समय के साथ उनकी लाइमलाइट कम हो गई और अब वह पहले की तरह लगातार खबरों में नजर नहीं आतीं. इसके बावजूद उनके गाने गाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर समय-समय पर सामने आते रहते हैं.

अब उनका यह वीडियो भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. खास बात यह है कि इस बार वजह कोई फिल्म या बड़ा म्यूजिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि अपने नए घर की खुशी है. रानू मंडल के इस वीडियो को देखकर कई लोग उनके लिए खुशी जाहिर कर रहे हैं और उनके पुराने वायरल दिनों को भी याद कर रहे हैं.

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