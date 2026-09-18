कहानी घर घर की को हुए 25 साल पूरे, पार्वती से लेकर अवंतिका तक रियूनियन पर कुछ ऐसे नजर आए सितारे  

मशहूर टेलीविजन शो 'कहानी घर घर की' को 25 साल पूरे हो गए हैं, जिसके चलते शो के सदस्यों ने हाल ही में रियूनियन किया. इस रियूनियन की झलक शो की कलाकार श्वेता केसवानी ने शेयर की, जिसने फैंस के लिए नॉस्टेल्जिया का एहसास करवाया. अभिनेत्री श्वेता केसवानी ने इंस्टाग्राम पर रियूनियन नाइट की तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया, जिसमें वह साक्षी तंवर के साथ पोज देती दिख रही हैं, जिन्होंने शो में पार्वती अग्रवाल का आइकॉनिक किरदार निभाया था. वहीं एक ग्रुप फोटो में श्वेता कावत्रा, मानव गोहिल और गौतम चतुर्वेदी समेत शो के अन्य कलाकार नजर आ रहे हैं.

25 साल बाद कहानी घर घर की का रियूनियन

अभिनेत्री ने तस्वीर पोस्ट कर लिखा, "मेरे मुंबई वाले घर में पुराने दिनों की तरह. समय कितनी जल्दी बीत जाता है और फिर भी हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़ा था." इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस भी 25 साल बाद एक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान हैं और क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तरह कहानी घर घर की के भी दूसरे सीजन को लाने की गुजारिश करते हुए नजर आ रहे हैं.

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कहानी घर घर की था 2000 का फेमस शो

बता दें कि यह शो, जो 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीय टेलीविजन के डेली सोप के दौर का एक बड़ा हिस्सा बन गया था, पार्वती और ओम अग्रवाल और उनके बड़े मारवाड़ी जॉइंट परिवार की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमता था. 'कहानी घर घर की' की बात करें तो, यह शो 16 अक्टूबर 2000 को स्टारप्लस पर शुरू हुआ था और 9 अक्टूबर 2008 को ऑफ एयर हो गया था, इस तरह इसने टेलीविजन पर लगभग आठ साल पूरे कर लिए. इसे एकता कपूर ने बनाया था और बालाजी टेलीफिल्म्स के तहत एकता कपूर और शोभा कपूर ने इसे प्रोड्यूस किया था.

आइकॉनिक बहू पार्वती के रोल में छाईं साक्षी तंवर

यह शो उसी समय आया जब एकता कपूर का दूसरा बहुत पॉपुलर फैमिली ड्रामा 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' आया था, जिसका प्रीमियर जुलाई 2000 में हुआ था. 'कहानी घर घर की' जल्द ही इंडियन टेलीविजन के लीडिंग शो में से एक बन गया और इंडियन सोप ड्रामा के इतिहास में एक कल्ट स्टेटस हासिल कर लिया. शो में पार्वती ओम अग्रवाल के रूप में साक्षी तंवर थीं और किरण करमरकर ओम अग्रवाल के रूप में थे. श्वेता केसवानी को अवंतिका अग्रवाल के रोल में देखा गया था, जो एक नेगेटिव किरदार था और शो में यादगार विलेन रोल में से एक बन गया. उन्होंने शो के शुरुआती सालों में अवंतिका का रोल किया था, उनका यह किरदार 2001 और 2003 के बीच दिखा था. इस बीच, श्वेता कवात्रा का पल्लवी का रोल भी सीरीज में एक और खास नेगेटिव किरदार था. हालांकि, पार्वती उर्फ ​​साक्षी तंवर ही इंडियन टेलीविजन पर अब तक की सबसे आइकॉनिक बहू बन गईं.

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