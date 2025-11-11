'बिग बॉस 19' से बाहर आने के बाद गुंडों से भिड़ती नजर आई नीलम, 'मनमोहनी' बन जीता फैंस का दिल

Bigg Boss Neelam Giri Upcoming Bhojpuri Film: भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री नीलम गिरी जल्द ही अपनी नई फिल्म 'मनमोहनी' के साथ बड़े पर्दे पर दिखने वाली हैं. फिल्म का ट्रेलर सोमवार को रिलीज किया गया. ट्रेलर में नीलम गिरी का दमदार और तेज-तर्रार अंदाज देखने को मिल रहा है. फिल्म में उनके साथ अभिनेता सतेंद्र सिंह भी हैं, जिनके साथ वह रोमांस करती दिख रही हैं. ट्रेलर में नीलम गिरी मोहनी नाम की लड़की का किरदार निभा रही हैं, जो मजबूत और साहसी होती है. वह परिवार और अपनों के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि मोहनी पिता मुरली प्रसाद के साथ रहती हैं. मुरली प्रसाद एक मूर्तिकार हैं और लोग उनकी मूर्तियों को खरीदने के लिए मोटी रकम देने को तैयार रहते हैं. पिता के लिए अपनी पत्नी की मूर्ति बेहद खास होती है. वह उसे कभी नहीं बेचना चाहता. बावजूद इसके लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए आते हैं और बेचने का दबाव बनाते हैं.

इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि मोहनी के पिता की तबीयत बिगड़ जाती है और डॉक्टर इलाज के लिए पांच लाख रुपए मांगते हैं.मोहनी पैसे जुटाने के लिए हर संभव प्रयास करती है और अपने सम्मान के लिए कठिन फैसले लेने को तैयार होती है, लेकिन पिता की मौत और उसकी वजह से आई मुश्किलें मोहनी के जीवन में भूचाल ला देती हैं. ट्रेलर के कई इमोशनल सीन्स को बखूबी तरीके से दिखाया गया है. नीलम गिरी को हाल ही में 'बिग बॉस 19' में देखा गया था, जहां वह पिछले 'वीकेंड का वार' में एविक्ट हो गई. फिनाले से महज चार हफ्ते पहले ही उनका सफर खत्म हो गया.

शो से बाहर आने के बाद उनकी फिल्म 'मनमोहनी' का ट्रेलर रिलीज हुआ, जो उनके फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है.'मनमोहनी' फिल्म का निर्माण रवींद्र सिंह ने किया है.इसे राज कुमार ने डायरेक्ट किया है. कहानी सभा वर्मा ने लिखी है और म्यूजिक रितेश ठाकुर ने दिया है. इसके गानों के बोल सोनू श्रीवास्तव ने लिखे हैं.