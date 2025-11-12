बिग बॉस से बाहर होते ही एक्स वाइफ के आरोपों पर बोले अभिषेक बजाज, दो मिनट की पब्लिसिटी के लिए...

टीवी इंडस्ट्री में अपने अभिनय और रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में दमदार मौजूदगी के लिए चर्चित रहे अभिनेता अभिषेक बजाज हाल ही में शो से बाहर हो गए हैं. जैसे ही वह घर से बाहर निकले, विवादों का सिलसिला उनके साथ जुड़ गया. उनकी पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल ने मीडिया और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. आकांक्षा का कहना था कि अभिषेक ने शादी के दौरान धोखा दिया, उनके साथ वफादार नहीं रहे और किसी और के साथ रिश्ते में थे.

इस पूरे विवाद ने 'बिग बॉस' के बाहर और भी सुर्खियां बटोरीं. अब अभिषेक बजाज ने इन आरोपों पर खुलकर अपनी बात रखी है और एक्स-वाइफ पर पलटवार किया है.आईएएनएस से बातचीत में अभिषेक ने साफ कहा कि आकांक्षा अब उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हैं और उनका रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है.

उन्होंने कहा, "वो मेरी एक्स हैं और ऐसा होने की एक वजह थी. हमारा रिश्ता पुरानी बात हो गई है. हम बचपन में मिले थे, साथ आए और फिर अलग हो गए. उनका मेरी आज की जिंदगी से कोई लेना-देना नहीं है."

अभिषेक का कहना है कि वो अब अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ चुके हैं और उनकी सफलता को कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं.

अभिषेक ने कहा, "आज मुझे जो भी पहचान मिली है, वह मेरी कड़ी मेहनत और संघर्ष का नतीजा है. लोगों का इतना प्यार मिलता है कि मैं खुद को उनके परिवार का हिस्सा मानता हूं. लेकिन, जब कोई इंसान सफल होता है, तो कुछ लोग उसकी इस सफलता को पचा नहीं पाते. आजकल मर्दों को बुरा कहना फैशन बन गया है, और मेरी एक्स भी वही कर रही हैं."

उन्होंने आकांक्षा के बयानों को 'दो मिनट की शोहरत' पाने की कोशिश बताया. अभिषेक ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "आकांक्षा ने यह सब अब इसलिए कहा क्योंकि 'बिग बॉस 19' से उन्हें ज्यादा लोकप्रियता मिल रही है. जब हम दोनों अलग हुए थे तब आकांक्षा ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बोल रही हैं ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिल सके. अगर वह सच बोल रही होतीं, तो उस वक्त बोलतीं जब हम अलग हुए थे. अब जब मैं फेमस हूं, तभी वो बात कर रही हैं. जरा सोचिए, इसके पीछे मंशा क्या है?"

उन्होंने कहा कि उनके मन में आकांक्षा के लिए कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं है, बल्कि वे उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं. अभिनेता ने कहा, "मैं चाहता हूं कि उन्हें भी नाम, शोहरत और अच्छा जीवनसाथी मिले. उम्मीद है वो अब मेरी लाइफ से आगे बढ़ जाएं."