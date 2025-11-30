बिग बॉस 19 से निकलते ही अभिषेक बजाज से मिलने पहुंचीं अशनूर कौर, लोग बोले- सलमान सर से बेइज्जती करवा कर आ गई...

बिग बॉस 19 के फुल ड्रामा भरे सीजन से एक आखिरी सीन क्रिएट कर अशनूर घर से बाहर आ चुकी हैं. टिकट टू फिनाले टास्क के दौरान पहले अशनूर ने जानबूझकर तान्या की तरफ वो प्लैंक फेंका और इसके बाद बड़े ही गुस्से से भरे अंदाज में कहा कि मैंने तुम्हें नहीं देखा था. इसके बाद उन्होंने तान्या से माफी भी नहीं मांगी. सलमान खान ने इसी बात को पॉइंट बनाया. ऐसा लगा कि अगर अशनूर प्यार से एक बार तान्या से बात कर मामला सुलझा लेतीं तो इस तरह बाहर नहीं होतीं. लेकिन सलमान ने तुरंत आते ही अनाउंस किया कि अशनूर को उनकी इस हरकत के लिए घर से बाहर किया जाना सही फैसला होगा.

घर से बाहर होते ही अभिषेक से की मुलाकात

अशनूर को शनिवार 29 नवंबर वाले एपिसोड में ही बाहर होते हुए दिखाया गया. आज यानी संडे को अभिषेक बजाज ने एक पोस्ट शेयर की. इसमें उनके साथ अशनूर कौर भी नजर आईं. ऐसा लगा जैसे कि उन्हें बस घर से बाहर होने का ही इंतजार था कि वो जल्द से जल्द अपने दोस्त से मिल सकें. हालांकि जब अभिषेक ने ये बात कही तो अशनूर ने कहा कि एक हफ्ता और रुकती तो अच्छा होता लेकिन...

अभिषेक बजाज ने तीन तस्वीरें और एक वीडियो शेयर किया. इनमें अशनूर और अभिषेक के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही है. अभिषेक के कैप्शन से भी ऐसा ही लग रहा है जैसे कि उस शो में उनके लिए केवल एक ही सहारा था और वो थी अशनूर.

