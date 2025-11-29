विज्ञापन

बिग बॉस कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज संग ऐसा व्यवहार करने पर रेखा हुईं ट्रोल, वीडियो देखा फूटा लोगों का गुस्सा

सलमान खान के शो बिग बॉस 19 से बाहर हुए कंटेस्टेंट और एक्टर अभिषेक बजाज एक बार फिर चर्चा में हैं. एक्टर का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देख लोगों का दिल टूट गया है.

अभिषेक बजाज संग स्टेज पर हुआ कुछ ऐसा, रेखा पर भड़के लोग
सलमान खान के शो बिग बॉस 19 से बाहर हुए कंटेस्टेंट और एक्टर अभिषेक बजाज एक बार फिर चर्चा में हैं. एक्टर का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोगों को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की याद आ गई है. इस वीडियो को देखने के बाद अभिषेक के फैंस का दिल टूट गया है. इस वीडियो में अभिषेक बजाज के साथ कुछ ऐसा हुआ है, जिसके बाद एक बार फिर नेपोटिज्म की खबरों को हवा मिल रही है. दरअसल, फिल्म 'गुस्ताख इश्क' की पार्टी से यह वीडियो वायरल हो रहा है. यहां सितारों का मेला लगा था और अभिषेक बजाज भी इस पार्टी में पहुंचे थे. इसमें रेखा, मनीष मल्होत्रा, काजोल समेत कई बड़ी हस्तियां पहुंची थीं.

वीडियो देख लोगों को आया गुस्सा

'गुस्ताख इश्क' की पूरी स्टारकास्ट इस पार्टी में शामिल थी और फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपका दिल अभिषेक बजाज के लिए पसीज जाएगा. वीडियो में देख सकते हैं कि स्टेज पर पहुंचे मनीष मल्होत्रा, रेखा, विजय वर्मा ने कैसे अपने ही पास खड़े अभिषेक बजाज को इग्नोर कर दिया. एक बार को फातिमा ने अभिषेक से हाय किया, लेकिन रेखा, मनीष और विजय ने उनकी तरफ नजर भी नहीं घुमाई और स्टेज पर सब मिलकर फोटो खिंचवाते रहे. इधर अभिषेक के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन मन में बहुत उदासी थी, जो उनकी आंखों से नजर आ रही है. अब इस वीडियो को देख लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है.
 

लोगों ने किया सपोर्ट

अभिषेक बजाज के प्रति स्टार्स के इस रवैये पर एक यूजर ने लिखा है, 'मैंने अकसर नोट किया कि रेखा लोगों को मतलब से गले लगाती हैं. पहले में उन्हें पसंद करता था, लेकिन माफ करना अब वो मेरे मन से उतर चुकी हैं'. दूसरा यूजर लिखता है, 'मनीष इस वक्त करण जौहर की तरह एक्टिंग करते दिख रहे हैं'. तीसरे ने लिखा है, 'अभिषेक इन सबसे अच्छा है'. कईयों ने अभिषेक के लिए नाराजगी जाहिर की है. इतना ही नहीं लोग इस वाकया को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ रहे हैं. अभिषेक बजाज स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, बबली बाउंसर, जुबली टॉकीज और चंडीगढ़ करे आशिकी जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं.

