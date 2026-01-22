विज्ञापन

'वो बेइज्जती महसूस करवाता है', गोविंदा ने अभिषेक कृष्णा के लिए कही थी ये बात, भांजे ने दिया करारा जवाब

गोविंदा के अफेयर की खबरें इन दिनों खूब उड़ रही हैं. वहीं जब गोविंदा से पत्नी के आरोपों पर पूछा गया तो उन्होंने पत्नी पर पलटवार करने के साथ-साथ स्टार भतीजे कृष्णा अभिषेक भी निशाना साधा.

Read Time: 3 mins
Share
'वो बेइज्जती महसूस करवाता है', गोविंदा ने अभिषेक कृष्णा के लिए कही थी ये बात, भांजे ने दिया करारा जवाब
कृष्णा अभिषेक मामा गोविंदा को करारा जवाब
नई दिल्ली:

गोविंदा और एक्टर की पत्नी सुनीता आहूजा एक बार फिर चर्चा में हैं. सुनीता अपने स्टार हसबैंड के लिए कई इंटरव्यू में खुलकर बोल चुकी हैं. वह कह चुकी हैं कि उनके हसबैंड का किसी और महिला के साथ अफेयर है. सुनीता ऐसा एक नहीं बल्कि कई बार बोल चुकी हैं. यहां तक गोविंदा और सुनीता के तलाक की कई बार अफवाह भी फैली हैं. कपल तलाक की खबरों को कई बार खारिज कर चुके हैं. वहीं, जब गोविंदा से पत्नी के आरोपों पर पूछा गया तो उन्होंने पत्नी पर पलटवार करने के साथ-साथ स्टार भतीजे कृष्णा अभिषेक भी निशाना साधा. इसके बाद कृष्णा भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने अपने स्टार मामा को करारा जवाब दे दिया.

स्टार मामा को कृष्णा का जवाब

गोविंदा ने कहा, 'राइटर कृष्णा को ऐसी लाइने देते हैं, जिससे मुझे अपमानित महसूस होता है. कृष्णा कॉमेडी शो में मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है. मैंने कृष्णा को कहा है कि वह अलर्ट रहे. लेकिन मैं जब भी कुछ ऐसा कहता हूं तो सुनीता नाराज हो जाती है. मुझे यह भी नहीं पता होता कि वह कब नाराज हो जाती है. मैं तो बस शांत रहने की कोशिश करता हूं'.

यह भी पढ़ें: 22 साल से बेरोजगार, फिर भी अरबों का मालिक, मुस्लिम पर कहलाया हनुमान भक्त, 10000 करोड़ के बिजनेस से हिलाया था बाजार

वहीं, मामा के बयान पर कृष्णा चुप नहीं बैठे और उन्होंने भी जवाब देना ठीक समझा. स्टार मामा की बातों पर कृष्णा ने एक इंटरव्यू में कहा, 'मैं मामा से बहुत प्यार करता हूं. उनका सम्मान भी करता हूं. वह बहुत ही महान इंसान हैं और उनकी सोच भी असाधारण है. यही वजह है कि वह बातों को अलग नजरिए से भांपते हैं. एक ही बात अलग-अलग लोगों को अलग-अलग लग सकती है, लेकिन मैं इसे पॉजिटिव ही लेता हूं'.

'फैमिली के बीच खटास हो गई खत्म'

गौरतलब है कि गोविंदा और कृष्णा की फैमिली के बीच अनबन है, जो अब लगभग खत्म हो चुकी है. इस बात का खुलासा खुद सुनीता ने किया था. साल 2016 से दोनों परिवार के बीच खटास पड़ी हुई थी, जो अब खत्म हो चुकी है. सुनीता ने कहा, 'कृष्णा मेरे सामने पले बढ़े हैं. विनय, मेरे जीजा के बेटे और डम्पी के साथ बड़े हुए हैं. कृष्णा मेरे बच्चे जैसा है. मैंने सारी पुरानी बातों पर अब मिट्टी डाल दी है. हम सब यही चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें और हंस खेले, मेरा आशीर्वाद सभी के लिए है'. बता दें, गोविंदा लंबे समय से बॉलीवुड में फ्लॉप चल रहे हैं और पिछली बार उन्हें फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था, जो 2019 में रिलीज हुई थी और बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी.

यह भी पढ़ें: अनन्या पांडे का वेडिंग मेन्यू आया सामने, मटन करी, तिरामिसू और पर्पल परांठा का स्वाद चखेंगे मेहमान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Govinda, Sunita Ahuja, Govinda Sunita Ahuja Controversy, Govinda Wife Interview, Krushna Abhishek, Krushna Abhishek And Govinda
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com