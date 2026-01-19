गोविंदा के भान्जे ने पत्नी सुनीता आहूजा के साथ मनमुटाव की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी, बोले- कौन पिता नहीं चाहेगा

बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा के भतीजे विनय आनंद ने एक्टर और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच सब कुछ ठीक न होने की अफवाहों के बीच बात की है. एक्टर ने IANS से ​​खास बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके मामा और मामी के बीच सब कुछ अच्छा रहेगा. विनय ने IANS से ​​बात करते हुए कहा, "मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि मेरे मामा और मामी का रिश्ता हमेशा मजबूत और प्राइवेट रहे. यही मेरी एकमात्र इच्छा है."

सुनीता आहूजा ने अपने कई इंटरव्यू में बताया है कि गोविंदा सुपरस्टार होने के बावजूद अपने बच्चों को बॉलीवुड में करियर बनाने में कभी मदद नहीं करते. उन्होंने गोविंदा के ऐसा न करने पर अपनी निराशा भी जाहिर की थी. इस बारे में बात करते हुए विनय ने कहा, "आखिर कौन पिता नहीं चाहेगा कि वह अपने बेटे का साथ दे? अगर मेरी मामी ने कुछ कहा है, तो मैं धीरे से अपने मामा से इस पर ध्यान देने के लिए कहूंगा, क्योंकि मैं उन दोनों में से किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलूंगा."

उन्होंने आगे कहा, "यशवर्धन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है. वह बहुत टैलेंटेड है और मेरी शुभकामनाएं हमेशा उसके साथ हैं. वह मेरे बेटे जैसा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसे एक अच्छी फिल्म मिले. एक्टर ने एक एक्सीडेंटल शूटिंग घटना के बाद गोविंदा के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में भी बात की.

विनय ने कहा, "मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि गोविंदा के लिए सब कुछ अच्छा हो. वह संसद सदस्य रह चुके हैं और शिवसेना से भी जुड़े हैं, इसलिए राजनीति का उनके जीवन का हिस्सा होना कोई असामान्य बात नहीं है. वह उस लेवल पर हैं और स्वाभाविक रूप से, कभी-कभी चिंताएं हो सकती हैं." पिछले कुछ महीनों से सुनीता और गोविंदा के स्प्लिट्सविले जाने की खबरें आ रही हैं. यह भी अफवाह थी कि गोविंदा का कथित तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध था.

इससे पहले, सुनीता ने अपने यूट्यूब व्लॉग्स में अपने पति के अफेयर्स की अफवाहों को संबोधित किया था, सुनीता ने कहा था कि उन्होंने गोविंदा के अफेयर्स के बारे में अफवाहें सुनी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कभी धोखा देते हुए पकड़े गए तो वह मीडिया के सामने इसका खुलासा करने वाली पहली व्यक्ति होगी.

उन्होंने कहा, "समस्या ये है कि इसके परिवार में लोग हैं जो मुझे और गोविंदा को साथ नहीं देखना चाहते. वो सोचते हैं इनका परिवार इतना खुश क्यों है क्योंकि उनके खुद के बीवी बच्चे गुजर गए हैं. गोविंदा अच्छे लोगों के साथ उठता - बैठता नहीं है.

उन्होंने आगे कहा, "तो क्या है ना जैसी मैं बोलती हूं, अगर तुम गंदे लोगों के साथ रहोगे तो वैसे बन जाओगे. आज मेरा मित्र मंडल नहीं है, मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं. वह आगे बोलीं ची ची और मैं 15 साल से अलग-अलग घर में रह रहे हैं, लेकिन वह घर पर आते-जाते रहते हैं.”

"जो अच्छी औरत को दुख देगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा, बेचैन रहेगा मैंने बचपन से लेके अपनी पूरी जिंदगी दे दी उसको. आज भी इतना प्यार करती हूं. नाराजगी 100% है क्योंकि मैं भी तो सुन ही रही हूं ना. लेकिन, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चे हैं.